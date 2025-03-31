Сбербанк: Жители Татарстана могут подать заявку по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье»

Жители Татарстана могут подать заявку по программе «Семейная ипотека на вторичном жилье» на Домклик. В новую программу вошли 18 городов республики. Выдачи кредитов начнутся с 1 апреля.

Программа действует в городах с низким уровнем строительства. По ее условиям, клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы «Семейная ипотека» можно только один раз.

В список татарстанских городов, в которых можно приобрести квартиру по программе «Семейная ипотека на вторичном жилье», вошли: Агрыз, Азнакаево, Арск, Бавлы, Болгар, Бугульма, Буинск, Заинск, Иннополис, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши, Чистополь.

Льготная ипотека доступна для семей с детьми до 6 лет включительно. Заёмщиком может выступать один из родителей — необязательно состоять в браке. Однако важно, чтобы покупатель и продавец не являлись взаимозависимыми лицами согласно Налоговому кодексу РФ, например, близкими родственниками (супругами, братьями, сестрами).

Минимальная ставка по программе составляет от 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.

Подать заявку можно онлайн на Домклик. Подробности и список регионов, участвующих в программе, доступны в Журнале.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски, изучите все условия кредита: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/semejnaya-ipoteka-na-vtorichnoe-zhile-gde-dostupna-i-kak-oformit#5