Сбер стал победителем премии FINAWARD по нескольким номинациям

Сбер завоевал сразу несколько призовых мест премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2023. В этом году награды получили следующие сервисы и проекты.

Платформа по выпуску ЦФА — 1-е место в номинации «Внедрение/решение в бизнес-процессах или клиентских сервисах».

В рамках проекта была заявлена платформа цифровых активов — собственная блокчейн-платформа Сбера и запуск ЦФА на золото с полным клиентским циклом: приобретение, погашение, передача третьим лицам. ЦФА на золото — это аналог традиционного инструмента обезличенного металлического счёта в удобном цифровом формате, позволяющий получить инвестиционный доход в зависимости от динамики цены на золото.

Сбер стал первым банком, включённым в реестр операторов информационных систем Банка России в марте 2022 года. В настоящее время на платформе доступны операции для юридических лиц и размещено 50 выпусков ЦФА. Проводится финансовая оценка эмитентов с присвоением уровня надёжности от 1 до 10, есть конструктор смарт-контрактов и решений о выпуске, что позволяет быстро создавать документы под свой запрос.

Совместный проект Сбера и Сбер А «Система расчётов B2BSecurePay на блокчейн-платформе» — 1-е место в номинации «Платёжный сервис В2B.

B2BSecurePay — это созданное Сбером совместно со Сбер А платёжное решение, построенное на базе блокчейн-платформы банка с расчётами через смарт-контракты. Оно позволяет обезопасить покупателя и продавца от недобросовестности. Это инновационный сервис для российского рынка маркетплейсов.

Для покупателя снимается риск непоставки продукции после перечисления аванса, а для продавца — риск неполучения денег от покупателя после поставки. Сторонами взаимодействия могут выступать как физические, так и юридические лица, которые обслуживаются в любых банках.

Научная премия Сбера — 1-е место в номинации «Социальный проект».

Ежегодная Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году с общим призовым фондом 60 млн рублей в трёх номинациях: «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная». Она направлена на поддержку российских и иностранных учёных, которые работают в России, ведут активную исследовательскую деятельность и открывают новые перспективы развития науки и технологий.

Решение для подключения SberBusinessAPI через личный кабинет — 3-е место в номинации «Внедрение Open API».

SberBusinessAPI — это цифровой канал банка, предназначенный для защищённого автоматизированного обмена электронными документами между организацией и банком через интернет. С помощью данного решения банк может интегрироваться с внешними партнёрами: от малого и среднего до крупного и крупнейшего бизнесов.

Корпоративные клиенты Сбера теперь могут самостоятельно подключиться к сервисам цифрового канала SberBusinessAPI в интернет-банке СберБизнес. Пользователю достаточно заполнить простую форму заявления и подписать его электронной подписью. После этого клиент сразу же получает все необходимые данные для доступа к тестовому стенду и может начать интеграцию выбранных сервисов.

Такой способ подключения обеспечивает быстрый доступ к набору базовых сервисов прямой интеграции SberBusinessAPI без согласования сложных договорных конструкций. В результате клиенты могут работать с зарплатными проектами, созданием рублёвых поручений, получением выписок и другими задачами.

Кроме того, наград удостоились дочерние компании — «СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни».

СберСтрахование жизни победило в номинации «За инновационный подход в разработке продуктов страхования жизни с инвестиционным доходом». Эксперты высоко оценили программу «Управляемый капитал», которая основана на принципах unit-linked.

«Управляемый капитал» — программа страхования с инвестиционным доходом, которая позволяет инвестировать капитал в потенциально доходные активы. Она предусматривает налоговые льготы, юридическую защиту и адресную передачу капитала. Минимальный взнос — 1,5 млн рублей. В зависимости от риск-аппетита и имеющейся суммы клиент может выбрать одну из семи готовых стратегий либо индивидуальную стратегию, в том числе номинированную в юанях.

СберСтрахование признано лучшим в номинации «Максимально клиентоцентричный продукт» за страховую программу «Защита на любой случай».

Программа позволяет в одном полисе получить комплексную страховую защиту сразу от нескольких рисков. В нём можно застраховать жильё, деньги на картах и счетах, защититься от несчастного случая и серьёзных болезней, включить риски поломки бытовой техники, а также гражданскую ответственность при ремонте. Удобно, что каждый может выбрать актуальную для себя конфигурацию рисков, которые покрывает программа.

Премия инноваций и достижений финансовой отрасли была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. С 2019 года премия обрела новый бренд — FINAWARD — и официальный аудит подсчёта голосов в конкурсных номинациях. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчётный период.