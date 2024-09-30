Сбер провел в Казани бизнес-завтрак для HR руководителей

В татарстанском отделении Сбера состоялся бизнес-завтрак на тему: «Актуальные HR-тренды и инструменты заботы о сотрудниках». Главными спикерами выступили ведущие специалисты в области управления персоналом, HR-руководители крупных компаний Татарстана и эксперты медицинского сервиса СберЗдоровье.

Одной из ключевых тем обсуждения стала важность цифровой трансформации в сфере HR, которая активно внедряется современными компаниями для повышения эффективности работы и улучшения условий труда сотрудников. Представители СберЗдоровья рассказали о том, как они помогают работодателям поддерживать здоровье своих работников через онлайн-консультации с врачами, ведение электронной медицинской карты и предоставление различных программ лояльности.

Мероприятие позволило создать уникальную площадку для обмена опытом и знаниями, а также обсуждения новых подходов к управлению персоналом и поиска решений для улучшения благополучия сотрудников. Участники смогли получить ценную информацию о лучших практиках в этой области.