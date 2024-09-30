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Сбер провел в Казани бизнес-завтрак для HR руководителей

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В татарстанском отделении Сбера состоялся бизнес-завтрак на тему: «Актуальные HR-тренды и инструменты заботы о сотрудниках». Главными спикерами выступили ведущие специалисты в области управления персоналом, HR-руководители крупных компаний Татарстана и эксперты медицинского сервиса СберЗдоровье.

Одной из ключевых тем обсуждения стала важность цифровой трансформации в сфере HR, которая активно внедряется современными компаниями для повышения эффективности работы и улучшения условий труда сотрудников. Представители СберЗдоровья рассказали о том, как они помогают работодателям поддерживать здоровье своих работников через онлайн-консультации с врачами, ведение электронной медицинской карты и предоставление различных программ лояльности.

Мероприятие позволило создать уникальную площадку для обмена опытом и знаниями, а также обсуждения новых подходов к управлению персоналом и поиска решений для улучшения благополучия сотрудников. Участники смогли получить ценную информацию о лучших практиках в этой области.

Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Залогом успеха любой компании являются прежде всего люди. Мы стремимся стать для каждого человека удобным помощником, который не только удовлетворяет текущие нужды, но и напоминает о важных вещах, таких как здоровье и полноценное развитие. Инструменты для обеспечения благополучия сотрудников постепенно выходят на первый план для организаций, которые хотят сохранить эффективность работы команды. Мы уверены, что подобные встречи способствуют развитию культуры заботы о людях и стимулируют создание комфортных и благоприятных условий труда».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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