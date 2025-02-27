Сбер провел конференцию по социальному предпринимательству в Казани
На площадке «Школы 21» в Казани состоялась бизнес-конференция по социальному предпринимательству, организованная Сбером при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан и Торгово-промышленной палаты РТ. Мероприятие объединило представителей малого и среднего бизнеса, социальных предпринимателей и экспертов для обсуждения актуальных вопросов развития социально значимых проектов.
Конференцию открыл заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Андрей Ширков. В своём приветственном слове он подчеркнул важность социального предпринимательства, как инструмента для решения общественных задач и создания устойчивого бизнеса.
В ходе конференции участники обсудили ключевые тренды социального предпринимательства, его сущность и возможности для развития бизнеса. Особое внимание было уделено вопросам монетизации социальных проектов, а также видам государственной поддержки, предоставляемым регионом.
Помимо теоретической части, мероприятие включало презентацию реальных кейсов успешных социальных предпринимателей. Участники поделились своими историями, рассказали, как пришли к идее социального бизнеса и каких результатов достигли благодаря своей деятельности.
Одним из ключевых моментов конференции стала возможность обмена полезными контактами между социальными и традиционными предпринимателями. В результате общения были найдены общие точки соприкосновения, что открывает новые перспективы для сотрудничества и взаимовыгодного партнёрства.
Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Социальное предпринимательство — это не только возможность создать устойчивый бизнес, но и способ внести вклад в решение важных общественных задач. Мы рады поддерживать такие инициативы и помогать предпринимателям находить новые пути для развития их проектов».
Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и знаниями среди представителей бизнеса, заинтересованных в создании социально значимых проектов. Сбербанк продолжает поддерживать социальное предпринимательство, способствуя развитию инновационных и общественно полезных инициатив.