Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с ДУМ РТ

Сбербанк и «Духовное управление мусульман Республики Татарстан» (ДУМ РТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились взаимодействовать, популяризировать и развивать отрасль партнерского финансирования в республике. Подписантами соглашения выступили старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев и председатель Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики Татарстан» Камиль хазрат Самигуллин.

Также в рамках совместной работы Сбер получил фетвы от ДУМ РТ на несколько продуктов партнёрского финансирования: расчетный счет «Амана», дебетовую карту «Адафа», исламское расчетно-кассовое обслуживание, факторинг «Мурабаха», ипотеку «Мурабаха».

Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в рамках Коллегии Минэкономики республики Татарстан, мероприятие проводилось на базе Поволожского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма.