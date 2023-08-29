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Подарки учителям на 1 Сентября: тренды 2023

Подарки учителям на 1 Сентября: тренды 2023

Источник unsplash.com

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Каждый год родители школьников гадают, что же подарить учителям на День знаний, чтобы было оригинально и действительно порадовало педагога. Редакция prokazan.ru уточнила у сервиса Flowwow, какие подарочные тренды актуальны в этом году, а также выяснила необычные варианты подарков от локальных брендов Казани.

Тренд 1. Аутентичность и уникальность

В наши дни главная ценность подарка — его индивидуальность и особый колорит. Если посуда — то авторская, необычной формы, если свеча — то с неповторимым, ярким ароматом. Такие изделия сложно найти в масс-маркете, зато мастера из локальных магазинов всегда готовы прийти на помощь и предложить в подарок вашему учителю свои творения.

Фото из архива Flowwow

Тренд 2. Цветы, но не цветы

Часто в канун 1 Сентября учителя просят не дарить им большие букеты: дорого, жалко потом выбрасывать, да и домой нести тяжело. Если все-таки хочется порадовать педагога цветами, можно найти изящную альтернативу: букеты из шоколада, марципановой массы или даже мыла. С такими цветами не придется расставаться, ведь их можно использовать по назначению.

Фото из архива Flowwow

Тренд 3. Ностальгичный хендмейд

Один из классических подарков учителю — декор для дома или школьного кабинета. Обычно мы выбираем изделия с намеком на профессиональные интересы педагога. Однако в этом году можно пойти другим путем и разглядеть в учителе в первую очередь личность. Например, подобрать симпатичную вещицу, которая напомнит ему о жарком лете.

Фото из архива Flowwow

Тренд 4. Использовать здесь и сейчас

Нас всегда учили особенно высоко ценить счастливые моменты, жить здесь и сейчас, не откладывая на потом. Подарки, которые не могут быть использованы по назначению, будут не столько радовать, сколько захламлять дом и попадаться на глаза в неподходящий момент. Не лучше ли сделать выбор в пользу красивого съедобного набора, который тут же принесет педагогу много радости и подлинного гастрономического удовольствия?

Фото из архива Flowwow

Тренд 5. Нестареющая классика

Если ваш педагог — человек старой закалки и любитель традиционных подарков, можно смело приобрести для него шоколад, чай, мед или другие сладости. Будет здорово, если ваш подарок откроет для учителя возможность изучить необычные сочетания вкусов, ощутить волшебное действие трав, продегустировать разные сорта меда или варенья.

Фото из архива Flowwow

Главный подарочный тренд, никогда не теряющий актуальности, — это искренность и человеческое тепло, с которым вы выбираете и преподносите ваш презент. Чтобы действительно порадовать педагога, зачастую нужно потратить чуть больше времени, отказаться от дежурных, формальных решений — но в итоге вам обязательно удастся найти именно то, что тронет сердце вашего учителя.

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