Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Татарстана. В июне-июле 2023 года банк аккредитовал 11 строящихся в Казани и Набережных Челнах жилых комплексов: «Аура» от ООО СЗ «4С Казань», «Hayat Kazan» от ООО СЗ «Гарант», «Лето» в Советском районе от ООО СЗ «СТРОЙУСЛУГИ-1», «Озеро» от ООО СЗ «ЗАМЕЛЕКЕСЬЕ НЧ», «Центр городской жизни «Притяжение» от ООО СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-42», дом №21 «Белая аллея» от ООО СЗ «ПРОГРЕСС-ДЕВЕЛОПМЕНТ», «Радужный-2» от ООО СЗ «ТСИ», «Семья» от ООО СЗ «ДОМКОР», «Крылья» ООО СЗ «АРТ-СТРОЙДОМ», «Питерский квартал» от ООО СЗ «ЖСК КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 3», «Новый» от ООО СЗ «ИНВЕСТОР».

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов, «Семейная ипотека для военных».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).