Важное в РТ
· Служба новостей

«Открытие» аккредитовал в Татарстане новые объекты жилищного строительства

«Открытие» аккредитовал в Татарстане новые объекты жилищного строительства

Пресс-служба банка «Открытие»

Подписаться в Telegram

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Татарстана. В июне-июле 2023 года банк аккредитовал 11 строящихся в Казани и Набережных Челнах жилых комплексов: «Аура» от ООО СЗ «4С Казань», «Hayat Kazan» от ООО СЗ «Гарант», «Лето» в Советском районе от ООО СЗ «СТРОЙУСЛУГИ-1», «Озеро» от ООО СЗ «ЗАМЕЛЕКЕСЬЕ НЧ», «Центр городской жизни «Притяжение» от ООО СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-42», дом №21 «Белая аллея» от ООО СЗ «ПРОГРЕСС-ДЕВЕЛОПМЕНТ», «Радужный-2» от ООО СЗ «ТСИ», «Семья» от ООО СЗ «ДОМКОР», «Крылья» ООО СЗ «АРТ-СТРОЙДОМ», «Питерский квартал» от ООО СЗ «ЖСК КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 3», «Новый» от ООО СЗ «ИНВЕСТОР».

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов, «Семейная ипотека для военных».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
8 часов назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Лонгриды

6 часов назад

Смертельный ураган на Яльчике: мы восстановили полную хронологию событий

Интересное в Казани

8 часов назад

Загородный дом VS квартира в агломерации: что удобнее?

морить тараканов в москве

Лонгриды

день назад

«Отдав ей свой жилет, я поплыл искать других людей»: как герой из Свияжска спас 11 человек во время урагана

Лонгриды

день назад

«Нет состава преступления»: казанский извращенец избежит наказания за прилюдное самоудовлетворение?

лазерный пилинг лица цены в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

Оказались в эпицентре урагана: в лагере «Яльчик» в момент буйства стихии проходила одна из смен

Новости Татарстана

8 часов назад

Растет цена на курицу: в Татарстане куриное мясо установило новый рекорд

Новости Татарстана

день назад

Интенсивные контрасты температур: смертоносные ураганы вновь могут пройти в Татарстане в августе 2023 года

Новости Татарстана

день назад

Младшему не было даже года: страшная стихия унесла несколько жизней в Татарстане
Лонгриды
2 дня назад

Не согласился бы даже за миллион в месяц: отслуживший год во флоте рассказал о времени, проведенном в море

Не согласился бы даже за миллион в месяц: отслуживший год во флоте рассказал о времени, проведенном в море

Важное в РТ

21 минуту назад

«Открытие» аккредитовал в Татарстане новые объекты жилищного строительства

Интересное в Казани

5 часов назад

Покупка с нулем в кармане и скидки до 3 млн рублей: топ-8 выгодных способов купить квартиру в Казани в 2023 году

Важное в РТ

час назад

На картах 2ГИС в Казани появился каршеринг

Важное в РТ

час назад

Банк ЗЕНИТ в 10 раз нарастил выдачу средств по кредитным картам

Соберутся больше пяти тысяч участников: в столице РТ проведут форум «НейроКазань»
Новости Казани
11 минут назад

Соберутся больше пяти тысяч участников: в столице РТ проведут форум «НейроКазань»

Важное в РТ

3 часа назад

В Казани прошла первая ИТ-конференция Сбера IT Community Day

Новости Татарстана

4 часа назад

Педагогический стаж - 22 года: в Челнах директор школы №20 покинул свой пост

Новости Татарстана

5 часов назад

«Снизит социальную напряженность»: депутат из Татарстана предложил законопроект о сроках мобилизации
Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии
Интересное в Казани
6 дней назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии