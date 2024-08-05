«Образовательная карта» напоминает о возможности перевыпуска карт для учеников казанских школ

Родителям школьников с повседневными задачами в учебном году помогает справляться удобный и надежный инструмент — «Образовательная карта».

Теперь в личном кабинете можно перевыпустить обркарту и воспользоваться услугой доставки прямо до секретаря школы.

Также родитель может мгновенно оформить или перевыпустить обркарту в отделениях Ак Барс Банка по адресам, указанным в таблице. С собой нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

«Образовательная карта» выпускается в виде карты, браслета или брелока. Цифровой продукт включает в себя мобильное приложение с необходимыми полезными сервисами: — контроль расходов на питание и рацион ребенка; — оплата проезда в общественном транспорте города Казани; — выданные в библиотеке книги; — обратная связь, в виде мгновенных уведомлений об операциях.

Подробнее о преимуществах карты, её использовании и оформлении можно узнать по ссылке.