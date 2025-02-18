Объём ответственного финансирования Сбера в Татарстане превысил 50 миллиардов рублей

На сегодняшний день объём ответственного финансирования в Республике превысил 50 миллиардов рублей. Это на 23 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Этот показатель свидетельствует о растущем интересе со стороны бизнеса к программам, основанным на принципах ESG и стремлении компаний внедрять экологически безопасные и социально ответственные практики.

Основными направлениями ответственного финансирования стали такие ключевые отрасли экономики республики, как строительство, химическая и лесная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

Одним из таких примеров стал проект компании ООО УК ПЖКХ, который отделение «Банк Татарстан» Сбербанка профинансировало на 500 миллионов рублей. Средства были направлены на строительство современного полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Восточный». Этот объект станет важным элементом инфраструктуры Татарстана, способствуя решению проблемы утилизации мусора и улучшению экологической обстановки.

Полигон «Восточный» спроектирован с учётом современных требований к охране окружающей среды. На полигоне используются полностью автоматизированные очистные сооружения фильтрата с круглогодичным циклом работы, разработанные и собранные российским производителем. На въезде установлены рамки с радиационным контролем, не позволяющей завозить такие отходы на полигон. Для организованного выхода биогаза на карте складирования №1 предусматривается устройство системы пассивной дегазации с установкой биофильтров со степенью очистки 80-98%.

Для того, чтобы снизить размещение отходов на полигоне и привить культуру раздельного сбора, УК ПЖКХ установил во дворах жилых домов и общественных местах жёлтые сетки для раздельного сбора, куда принимает 5 фракций. А через сортировочную линию ежедневно проходят 220 тонн отходов, в результате за 2024 год было отобрано 5 300 тонн вторсырья, которые были переданы компаниям для вторичного использования.

Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Объём ответственного финансирования в Татарстане превысил 50 миллиардов рублей. Это не только показатель доверия бизнеса, но и подтверждение нашей приверженности принципам устойчивого развития. Сбер продолжит развивать программы ответственного финансирования, поддерживая проекты, которые способствуют улучшению экологической обстановки, повышению энергоэффективности и социальной ответственности. Мы уверены, что такие инициативы помогут бизнесу адаптироваться к новым вызовам времени и соответствовать высоким стандартам корпоративной социальной ответственности».

Евгений Чекашов, генеральный директор ООО УК ПЖКХ:

«Строительство полигона «Восточный» — это важный шаг в решении проблемы утилизации отходов в республике. Мы благодарны Сберу за поддержку и уверены, что этот проект станет примером ответственного подхода к экологии и устойчивому развитию».

Как лидер системных изменений, Сбер активно вносит свой вклад в устройчивое развитие, предлагая широкий спектр продуктов и услуг, способствующих трансформации бизнеса. Одним из ключевых направлений работы является реализация собственной «Климатической стратегии» до 2026 года, направленной на снижение углеродного следа и внедрение современных технологий, включая искусственный интеллект в бизнес-процессы.