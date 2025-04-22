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Наиболее важными факторами при выборе недвижимости татарстанцы назвали цену жилья и условия ипотеки

МТС и Центр аналитики и исследований МТС AdTech...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС и Центр аналитики и исследований МТС AdTech провели опрос россиян о недвижимости. В Поволжье о планах приобрести жилье в ближайшее время заявили 6% респондентов. При этом самым важным фактором при выборе недвижимости для татарстанцев и жителей других регионов Приволжского округа стала ее стоимость.

По данным опроса, при выборе жилья татарстанцы и другие респонденты из Поволжья в первую очередь ориентируются на стоимость жилья – так ответили 15%. Выгодные условия ипотеки и расположение (район) отметили как важный фактор по 14% опрошенных, наличие инфраструктуры (школа, детский сад, поликлиника, магазины, другое) – 11%, близость до метро/общественного транспорта, наличие ремонта и застройщик отметили важным по 9%. Меньшее значение имеет близость жилья до центра – так ответили 6%.

По типу недвижимости россияне чаще всего планируют или уже приобретали в течение года двухкомнатную квартиру (30%), дом (24%) и однокомнатную квартиру (22%). Только 11% респондентов купили или рассматривают возможность покупки трехкомнатной квартиры. А вот квартиры-студии и апартаменты оказались наименее популярным жильем, их отметили суммарно всего 8% респондентов.

Из тех участников опроса, кто купил жилье более года назад, двухкомнатные квартиры чаще всего выбирали жители Центрального, Приволжского, Сибирского и Южного федеральных округов. Дома – жители Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Однокомнатные квартиры наиболее популярны в Центральном и Северо-западном федеральных округах.

«Мы постоянно изучаем потребительское поведение россиян, чтобы быть в курсе трендов в ключевых отраслях и строить для клиентов эффективные рекламные кампании, базируясь на знаниях о потребителях. Мы видим, что высокая процентная ставка по ипотеке негативно сказывается на желании людей приобретать первичное жилье. По оценке экспертов, люди чаще ищут свежую «вторичку» или квартиры с хорошим ремонтом. Некоторые площадки по продаже жилья еще и предоставляют скидку на ипотеку при покупке вторичной недвижимости. Для респондентов важна инфраструктура, а обжитые районы, как правило, более комфортны с этой точки зрения. Кроме того, такие квартиры почти всегда с ремонтом, а с продавцами вторичной недвижимости возможен торг. И все это влияет на стоимость жилья, которая остается самым важным фактором при выборе недвижимости», – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

По данным Центра аналитики и исследований МТС AdTech, более половины участников опроса (54%) за последний год купили или собираются купить жилую недвижимость в среднем ценовом сегменте. Эконом-класс выбрали 43% респондентов. Жилье премиум-класса купили или собираются купить всего 3% опрошенных жителей РФ. Из тех, кто приобрел жилье более года назад, 48% сделали это из собственных накопленных средств и 27% – с привлечением ипотечных.

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет в марте 2025 года.

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