Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

На ключевых автомагистралях Татарстана появились новые объекты связи

К началу туристического сезона МегаФон запустил...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

Подписаться на Дзен.канал

К началу туристического сезона МегаФон запустил дополнительные базовые станции на участках автодорог М-7 «Волга» и М-12 «Восток». Оборудование позволило увеличить покрытие и скорость мобильного интернета для водителей и пассажиров, путешествующих по маршруту Казань — Набережные Челны.

Дополнительную инфраструктуру связи построили рядом с селами Екатериновка в Пестречинском районе, Бикчураево в Рыбно-Слободском районе, Нижняя Сунь в Мамадышском районе, деревней Чирши в Елабужском районе. Эти участки войдут в состав транспортного коридора Казань — Екатеринбург — Тюмень.

Помимо этого, мобильная передача данных на скорости до 70 Мбит/с стала доступна пользователям на новом направлении — обходе Нижнекамска и Набережных Челнов на отрезке рядом с селом Бурды в Тукаевском районе. Ранее аналогичный объект связи появился вблизи развязки М-12 в селе Сапуголи в Лаишевском районе.

Оператор запустил базовые станции с поддержкой технологии LTE там, где покрытие было недостаточным или наблюдалась высокая загрузка действующего оборудования.

«Качественная связь на дорогах — это вопрос и комфорта, и безопасности. Благодаря таким проектам мы не только обеспечиваем бесперебойный доступ к цифровым сервисам, но и повышаем связность населенных пунктов вдоль трасс, создавая условия для их развития и устраняя цифровое неравенство», — отметил Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В апреле интернет-трафик на татарстанском отрезке трассы М-12 увеличился на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прежде всего, это связано с увеличением транспортного потока на «Востоке». Автопутешественники интенсивно используют интернет в дороге, также значительный вклад в динамику онлайн-активности вносят жители населенных пунктов, расположенных вдоль магистралей.

«В наших ближайших планах — создание бесшовного покрытия 2G и 4G на новом участке М-12. Наличие интернета в пути делает долгие поездки более комфортными для водителей и пассажиров. С доступом в Сеть автомобиль превращается в пространство для работы, учебы, отдыха и развлечений, — говорит Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане. — Важно отметить, что такие проекты часто решают несколько задач: улучшают связь на дорогах и разгружают базовые станции в близлежащих деревнях и сёлах».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

Важное в РТ

час назад

На ключевых автомагистралях Татарстана появились новые объекты связи

как избавиться от тараканов в домашних условиях быстро и эффективно навсегда в частном доме

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Смотрим каталоги и переезжаем в пригород Казани: обзор на популярных застройщиков, которые уже начали строить этой весной

mysql обучение в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах раздетая девушка устроила фотосессию на переходе

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Новости Татарстана

день назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ

Новости Казани

день назад

В Казани объявлен режим «Беспилотная опасность»

Новости Татарстана

день назад

На 2 месяца в СИЗО отправили водителя цементовоза, угробившего 4 человек в РТ
Новости Казани
23 часа назад

Аналитики Яндекса назвали 5 самых популярных книг в Казани

Казань признана самым читающим городом России п...

Новости Казани

8 минут назад

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Не у нас

23 минуты назад

Ученые назвали 3 существа, которые переживут конец света

Новости Татарстана

28 минут назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Не у нас

час назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину
В Казани экипаж автобуса №18 помог пассажиру по...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани экипаж автобуса №18 помог пассажиру потерявшему сознание

Новости Казани

час назад

В Казани женщина за рулём Skoda потеряла сознание и врезалась в ограждение

Новости Казани

4 часа назад

Сбивший пенсионерку в Казани водитель экскаватора заявил, что не заметил ее

Новости Татарстана

5 часов назад

Новошешминский район Татарстана возглавил Егор Тарнавский
Когда трагедия сталкивается с деловыми стандарт...
Интересное в Казани
4 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани