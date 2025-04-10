МТС усилила мобильную связь на набережной Казанки

МТС обновила телеком-инфраструктуру на правом берегу реки Казанки в преддверии активного туристического сезона. Новые базовые станции LTE позволят расширить здесь покрытие сети и увеличить скорость мобильного интернета для казанцев и гостей города в среднем на 30%.

Новое телеком-оборудование МТС поможет справиться с возрастающей к туристическому сезону нагрузкой на сеть и обеспечит пользователей быстрым интернетом и качественной связью. Правый берег Казанки с протяженной зоной для прогулок и пробежек с удобными пешеходными дорожками и пляжем, улицей Меридианной с сосредоточием популярных гастроточек Казани, находящимися здесь сквером «Стамбул» и одной из достопримечательностей - «Чашей», а также с открывающейся отсюда панорамой Казанского Кремля - традиционно притягивают и жителей, и гостей города. Установка дополнительного оборудования МТС на этой территории даст возможность татарстанцам и туристам еще с большим комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами. Работы по обновлению сети МТС охватили также участок правобережья за Кремлевской дамбой, где находится пляж «Нижнее Заречье», излюбленное место отдыха горожан летом.