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МТС усилила мобильную связь на набережной Казанки

МТС обновила телеком-инфраструктуру на правом б...

Фото: immunocap.ru

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МТС обновила телеком-инфраструктуру на правом берегу реки Казанки в преддверии активного туристического сезона. Новые базовые станции LTE позволят расширить здесь покрытие сети и увеличить скорость мобильного интернета для казанцев и гостей города в среднем на 30%.

Новое телеком-оборудование МТС поможет справиться с возрастающей к туристическому сезону нагрузкой на сеть и обеспечит пользователей быстрым интернетом и качественной связью. Правый берег Казанки с протяженной зоной для прогулок и пробежек с удобными пешеходными дорожками и пляжем, улицей Меридианной с сосредоточием популярных гастроточек Казани, находящимися здесь сквером «Стамбул» и одной из достопримечательностей - «Чашей», а также с открывающейся отсюда панорамой Казанского Кремля - традиционно притягивают и жителей, и гостей города. Установка дополнительного оборудования МТС на этой территории даст возможность татарстанцам и туристам еще с большим комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами. Работы по обновлению сети МТС охватили также участок правобережья за Кремлевской дамбой, где находится пляж «Нижнее Заречье», излюбленное место отдыха горожан летом.

«По данным ранних бронирований на платформе Bronevik от МТС, Казань и Санкт-Петербург в этом году стали самыми популярными направлениями для путешествий на майские праздники — на них пришлось по 11% от всех заказов по стране. Наряду с туристической отраслью, мы также готовимся к новому сезону, укрепляя сеть на наиболее загруженных участках. К тому же, с наступлением тепла, в Казани проходит множество массовых мероприятий для горожан. К примеру, уже в начале мая нашу обновленную инфраструктуру на берегу Казанки смогут испытать не только туристы, но и участники и болельщики ставшего ежегодным масштабного спортивного марафона – новое оборудование LTE «покрывает» также часть маршрута спортсменов. Так, постоянное развитие сети и модернизация оборудования позволяет обеспечить цифровой комфорт татарстанцев и гостей республики», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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