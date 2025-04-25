МТС прокачала интернет для 15 тысяч казанцев в ЖК «Победа» и «ART City»

МТС установила дополнительные базовые станции стандарта LTE для улучшения качества мобильной связи на территории двух крупных жилых комплексов в Советском районе Казани. Проведенные работы позволили увеличить емкость сети 4G и нарастить скорость мобильного интернета МТС в среднем на 30%.

Обновленные скорости интернета стали доступны жителям ЖК «Победа» и «ART City», где проживает свыше 15 тысяч человек. Кроме этого, качественную связь от МТС получили и посетители торговых и развлекательных комплексов, расположенных в непосредственной близости – ТЦ «Мега» и «Комьюнити-центр АРТ». С наступлением тепла здесь также возрастает количество горожан, которые приезжают не только за покупками, но и посещают концерты и другие активности на площадках ТЦ, гуляют в общественных пространствах. Обновление сети позволит обеспечить качественную связь и с учетом таких сезонных нагрузок.