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Молодых ученых Татарстана приглашают к участию в конкурсе инновационных разработок

МТС, благотворительный фонд «Система» и Российс...

Фото: freepik.com

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МТС, благотворительный фонд «Система» и Российская академия наук объявляют о старте конкурса для молодых ученых. Ключевой номинацией, за победу в которой могут побороться также и татарстанские ученые, стало направление искусственного интеллекта и квантовых технологий. Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы. Заявки на участие принимаются до 20 июля 2025 года.

В рамках номинации «Искусственный интеллект и квантовые технологии» молодые ученые, аспиранты и студенты Татарстана могут предложить разработки и исследования в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Среди конкурсных тем заявлена разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Подобные алгоритмы в дальнейшем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России.

Участниками конкурса могут стать граждане России – молодой ученый либо команда студентов и молодых ученых. Экспертная комиссия будет оценивать собственные научные разработки и инновационные исследования участников по следующим критериям: научная новизна, оригинальность; актуальность идеи; теоретическая обоснованность; уровень научной проработки и возможность внедрения в практику; инновационность проекта; внедрение и апробация.

«В Татарстане созданы все условия для развития технологий. В крупных городах работают ИТ-парки и технопарки, в Казани постоянно проходят профильные мероприятия международного уровня, республика часто становится площадкой для тестирования различных пилотных проектов, в том числе в сфере ИТ. Власть, бизнес, учебные заведения и научные учреждения совместно занимаются разработкой и внедрением инноваций в образовании, медицине, сельском хозяйстве, на производстве и других отраслях. Мы, как цифровая экосистема, также считаем важным стимулировать инновационные разработки и поддерживать юные таланты региона, мотивируя их в том числе такими конкурсами и помогая образовательными программами. Уже сегодня технологические решения помогают делать жизнь людей проще и лучше, а в перспективе мы делаем свой вклад и в рост экономики всей страны», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В прошлом году на конкурс молодых ученых МТС, БФ Система и РАН поступило почти 350 заявок от молодых ученых, представляющих более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций из 45 регионов страны. Лучшими стали авторы 16 проектов в четырех номинациях, посвященных искусственному интеллекту и квантовым технологиям, альтернативным источникам энергии, генетике и биомедицине, химии и новым материалам. Имена победителей конкурса объявят с 10 октября по 1 ноября 2025 года.

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