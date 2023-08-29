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Мистические истории, народные традиции и лесные экотропы интересуют туристов в Приволжье

Мистические истории, народные традиции и лесные экотропы интересуют туристов в Приволжье

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2 в Приволжье проанализировала трафик на туристическом портале Tele2 в июле и августе этого года. С помощью онлайн-путеводителя жители страны строили летние маршруты для путешествий выходного дня. Наиболее привлекательными для туристов по версии тревел-гида оказались Нижегородская область, Удмуртия и Татарстан, а главные путешественники Приволжья - нижегородцы.

Тревел-гид Tele2 по регионам Приволжья предлагает пользователям маршруты по Марий Эл, Татарстану, Удмуртии, Чувашии, а также по Кировской, Нижегородской и Ульяновской областям. В Приволжье самыми любознательными пользователями портала оказались нижегородцы, на их долю приходится половина всех посещений, далее следуют ульяновцы, жители Кировской области и Чувашии. 58% из тех, кто активно ищет новые варианты для поездок, женщины от 25 до 45 лет.

Наиболее интересными для посетителей стали Нижегородская область и Удмуртия, где пользователи изучали все предложенные локации несколько раз, активно слушали аудиогиды и использовали промокоды на скидки от партнеров. Третье место у Татарстана, четвертой по привлекательности стала Кировская область.

В каждом регионе тревел-гид предлагает несколько мест, включенных в подборку по рекомендациям краеведов и экспертов по туризму, принимавших участие в подготовке проекта. В Нижегородской области самой привлекательной локацией стала экологическая тропа в селе Копорье в Городецком районе, где можно познакомиться с пятнистыми оленями, покормить их с рук и послушать увлекательный рассказ об этих животных, также пользователей интересовали мистические истории исчезнувших деревень и шахты Пешелани. В разделе об Удмуртии в число самых привлекательных мест вошел этнографический музей «Лудорвай» и богатырские кони-тяжеловозы села Светлое.

В Татарстане посетителей интересовали историко-архитектурные красоты острова-града Свияжска и города Золотой Орды Болгара. В Кирове первое место по популярности разделили сразу две локации - достопримечательности Слободского и Нолинска, которые было легко изучать благодаря подробным аудиогидам. В Чувашии туристы оценили водопад и 372-летний дуб в Моргаушском районе. В Ульяновске в топ самых посещаемых локаций вошла трасса для экстремального вождения в селе Арское, а в Марий Эл – замок Шереметева, который привлек внимание в том числе благодаря связанным с ним легендам о призраке.

Тревел-гид Tele2 создан для любителей путешествий, которые охотно изучают свой и соседние регионы, стремятся к новым впечатлениям. Портал позволяет сэкономить время и составить программу поездки выходного дня, которая не требует серьезной подготовки и придется по вкусу большинству путешественников. В каждом регионе в подборке есть как известные локации, так и нетривиальные места, популярные у местных жителей, куда можно добраться на общественном междугороднем транспорте и личном автомобиле. Приятным бонусом также станут скидки для клиентов оператора на проживание и экскурсии, включенные в подборку локаций тревел-гида. Проект стал вкладом мобильного оператора Tele2 в развитие внутреннего туризма.

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