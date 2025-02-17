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«Легкие» офисы ВТБ открылись в пяти городах Татарстана

Отделения расположены в городах Азнакаево, Арск...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Отделения расположены в городах Азнакаево, Арск, Буинск, Кукмор и Нурлат. В новых офисах доступны все основные продукты банка для розничных клиентов – вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты.

В офисах «легкого» формата можно получить финансовую консультацию, воспользоваться банкоматом. Обслуживание клиентов ведется комфортных зонах с мягкой мебелью. Операции проводятся на ноутбуках, а подписать документы посетители могут в приложении ВТБ Онлайн.

«Наша задача – сделать банковские продукты доступными для всех жителей и предприятий региона. И если раньше мы открывали офисы только в крупных городах, то с прошлого года активно идем в населенные пункты с числом жителей от 20 тысяч человек. В начале 2025 года новые точки продаж открылись сразу в пяти городах Татарстана, таким образом, сеть ВТБ в республике достигла 42 отделений», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка.

Адреса новых офисов ВТБ:

  • г. Азнакаево, ул. Ленина, дом 21а.
  • г. Арск, ул. Комсомольская, дом 1.
  • г. Буинск, ул. Ефремова, дом 146а.
  • г. Кукмор, ул. Ленина, дом 11а.
  • г. Нурлат, ул. Советская, дом 113.

Помимо расширения сети отделений

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