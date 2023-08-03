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Кредитный портфель Сбера увеличился до 35 трлн рублей за II квартал

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За второй квартал текущего года Сбербанк выдал более 6,6 трлн рублей кредитов. Вследствие этого прирост портфеля по МСФО составил 7%, то есть, 35 трлн рублей.

«Кредитование частных и корпоративных клиентов росло опережающими темпами. Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов – более 6,6 трлн рублей», – прокомментировал рост портфеля глава банка Герман Греф.

Розничный кредитный портфель Сбера с апреля по июнь увеличился на 7,3%, а за полугодие на 12,1% и составил 13,9 трлн рублей. Доходность розничных кредитов за квартал выросла до 12%, на 0,3 процентных пункта.

Рост ипотечного портфеля за второй квартал составил 8,1%, а с начала года – 13,2%, перешагнув отметку в 8,5 трлн руб. За три месяца доля на рынке ипотеки выросла до 54,9%, на 0,6 процентных пункта. С апреля по июнь Сбером было выдано 324,2 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 1 трлн рублей. Показатель увеличился в 4,9 раз в сравнении с точно таким же периодом прошлого года.

Портфель потребительских кредитов увеличился до 3,8 трлн рублей. Его рост составил 5,3% за второй квартал и 8,1% за первое полугодие 2023 года. Доля на рынке потребительского кредитования выросла до 38,6%, на 0,6 процентных пункта. За период апрель-июнь 2023 года Сбербанком было выдано свыше 900 млрд рублей потребительских кредитов.

Одним из стимуляторов роста розничного кредитования все еще остаются кредитные карты. Портфель по ним вырос до 1,3 трлн рублей на 6,8% и 14% за квартал и с начала года, соответственно. Доля на рынке кредитных карт увеличилась до 48,3%.

Корпоративный кредитный портфель вырос до 20,8 трлн рублей, на 6,7% за квартал (+5,3% без учета валютной переоценки) и на 11,6% за первые шесть месяцев 2023 года (+8,6% без учета валютной переоценки). С апреля по июнь этого года Сбер выдал 4,6 трлн корпоративных кредитов.

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