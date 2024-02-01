Клиенты «Открытия» смогут заказать дебетовую и кредитную карты ВТБ

Для оформления карты клиентам достаточно выбрать нужный продукт в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия», заполнить заявку и получить готовую карту – это можно сделать в офисах ВТБ, «Открытия» или с бесплатной доставкой на дом. «В рамках интеграции двух банков мы стремимся в первую очередь гармонизировать предложение продуктов и сервисов для клиентов «Открытия», а также создать для них условия для комфортного перехода в ВТБ. Активный этап миграции начнется в апреле, до конца 2024 года все клиенты «Открытия» смогут оценить условия обслуживания в ВТБ и выбрать наиболее выгодные предложения – по картам, счетам, вкладам и кредитам», – прокомментировал Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ. Клиенты банка «Открытие» уже сейчас могут заказать дебетовую «Карту для жизни» ВТБ на сайте или в личном кабинете с курьерской доставкой или получить в отделениях банка «Открытия» и «ВТБ». Обслуживание дебетовой карты бесплатно без каких-либо дополнительных условий. Все держатели карт могут оплачивать без комиссий услуги ЖКХ и образовательных учреждений, бесплатно переводить по номеру телефона в другой банк до 100 тысяч рублей ежемесячно, им доступны почти 20 тысяч банкоматов группы ВТБ по всей стране. Для тех, кто впервые открывает накопительный счет в банке ВТБ, действует приветственная ставка 16% годовых с первого по третий календарный месяц с момента первого пополнения накопительного ВТБ-Счета. Проценты начисляются на ежедневный остаток. Кредитная «Карта возможностей» ВТБ сочетает в себе беспроцентный период до 200 дней, бесплатное обслуживание независимо от суммы трат, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность бескомиссионного снятия наличных в первый месяц оформления карты до 100 тысяч рублей в банкоматах группы ВТБ. Клиенты также смогут получить кешбэк 20% со всех своих покупок по карте в первые 30 дней после оформления. «Нашим клиентам важно прежде всего сохранение привычных сервисов и услуг. Совместно с коллегами из ВТБ мы предлагаем воспользоваться новыми интересными предложениями во всех каналах обслуживания. В начале года клиентам стало доступно оформление карточных продуктов ВТБ в офисах «Открытия», а теперь они смогут сделать это и дистанционно», – отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие». Клиенты банка «Открытие», выпустившие дебетовую или кредитную карту ВТБ, автоматически подключаются к программе лояльности ВТБ и могут накапливать мультибонусы за совершение покупок в топ-категориях – для клиентов массового сегмента это «Кафе и рестораны», «Такси и транспорт», «Супермаркеты». Кроме того, можно получить до 50% кешбэка от суммы покупки у партнеров «Мультибонус». Бонусы можно обменивать на сертификаты, развлечения, товары или путешествия в рамках программы «Мультибонус». В рамках интеграции двух банков с начала года в офисах «Открытия» появилась возможность оформить карты ВТБ, подать заявку на ипотеку, открыть вклад или накопительный счет. Клиентам «Открытия» с активным премиальным статусом ВТБ предлагает бесплатное обслуживание и пакет ВТБ Привилегия. Клиенты-пенсионеры банка «Открытие» уже могут перевести пенсию в ВТБ и обслуживаться с большей выгодой. Им доступны вклады и накопительные счета со ставкой до 16% годовых, начисления на остаток по текущему счету и бесплатная страховка от мошенников. В конце 2023 года под брендом ВТБ начали работать первые пять офисов в разных регионах России. Всего в 2024 году под единым брендом объединятся более 250 точек «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.