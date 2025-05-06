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Каждый пятый татарстанец покупает лекарства по назначению врача

МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech изучили потребительское поведение татарстанцев и жителей других российских регионов при покупке лекарств. Опрос показал, что 96% респондентов доверяют отечественным лекарственным препаратам и российским аналогам зарубежных медикаментов. В списке основных причин покупки лекарств у жителей Поволжья и Татарстана – симптомы болезни, назначение врача или обновление аптечки.

Согласно результатам опроса, средний чек на покупки в аптеках у 86% россиян не превышает 3 000 рублей в месяц. Чаще всего лекарственные препараты опрошенные покупают в течение месяца (60%), при этом каждый третий респондент приобретает лекарства по необходимости. Среди основных причин похода в аптеку жители Татарстана и других регионов Поволжья выделяют появление симптомов болезни (31%), назначение врачей (22%) и обновление домашней аптечки (19%). От хронических заболеваний регулярно покупают препараты 14% опрошенных татарстанцев, профилактикой заболеваний с помощью лекарств занимаются 13% респондентов.

Без назначения врача предпочитают покупать лекарства 88% российских респондентов. Из них 37% покупают препараты, которыми пользуются постоянно, 27% – любые нерецептурные. На рекомендации провизора опираются лишь 12% участников опроса, еще столько же слушают рекомендации друзей и родственников.

77% россиян покупают лекарственные препараты онлайн с самовывозом или доставкой, при этом 56% из них заказывают онлайн с самовывозом в аптеках, что подтверждает тренд на увеличение доли интернет-заказов на лекарственные препараты. Покупкой лекарственных препаратов через маркетплейсы пользуется 17% россиян. Чаще всего онлайн-заказами на маркетплейсах с самовывозом или доставкой пользуются в Центральном федеральном округе – 33% респондентов. Приволжский федеральный округ – на втором месте с долей 20%, на третьем – Южный, 14%.

«Изучение потребительского поведения в вопросах покупки лекарственных препаратов позволяет видеть тренды и, ориентируясь на них, выстраивать более точную коммуникацию с разными группами целевых аудиторий. Данные опроса показывают, что россияне доверяют российским препаратам и готовы их рекомендовать. С точки зрения использования технологий, мы видим растущий спрос на рекламные кампании, запущенные на данных Big Data, которые позволяют сегментировать целевые аудитории более точно: не только по социально-демографическим параметрам, но и по паттернам покупательского поведения. Например, на обезличенных данных партнеров Магнит Аптека и ОФД можно таргетировать рекламу на потребителей, которые покупают те или иные лекарственные препараты», – отмечает коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

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