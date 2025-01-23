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Казань стала первой в Поволжье по количеству отраженных DDoS-атак

Компания RED Security зафиксировала более чем д...

Фото: freepik.com

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Компания RED Security зафиксировала более чем двукратный рост количества DDoS-атак на организации сфер услуг и медицины в конце четвертого квартала 2024 года. Всего с октября по декабрь прошлого года провайдер кибербезопасности отразил свыше 22,7 тысяч DDoS-атак на ресурсы заказчиков, а за весь год – больше 68,5 тысяч атак этого типа. Казань стала лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Поволжья, на нее пришлась почти четверть всех атак округа.

Всего на организации Поволжья пришлось 13% всех зафиксированных атак за 2024 год. Лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний здесь стала Казань (23% всего объема атак на ресурсы ПФО), второе и третье место антирейтинга с незначительной разницей поделили между собой Оренбург (20,2%) и Самара (20,1%).

Самая продолжительная в 2024 году DDoS-атака на ресурсы клиентов RED Security длилась свыше 72 часов: от двух атак такой длительности защитили столичные компании финансовой сферы и ИТ-отрасли. А наиболее мощная из отраженных в 2024 году атак интенсивностью свыше 250 Гбит/с была направлена на крупную сибирскую компанию сферы ИТ.

В четвертом квартале минувшего года наиболее интенсивный прирост объема DDoS-атак продемонстрировала сфера услуг, начиная с организаций сферы развлечений и туризма и заканчивая направлениями аналитики и бухгалтерского учета. Так, в декабре число атак на сайты организаций этой сферы выросло в 2,9 раза по сравнению с октябрем. В целом динамичный рост атак этого типа наблюдался в сфере услуг ежеквартально в течение всего 2024 года.

Сравнимый по интенсивности прирост DDoS-атак (в 2,1 раза в декабре к октябрю) зафиксирован и в отношении интернет-ресурсов медицинских организаций. При этом в остальных отраслях, в том числе в традиционных лидерах по числу DDоS-атак – ИТ и телеком, промышленности, финансах и ТЭК, в декабре произошло снижение числа подобных инцидентов по отношению к октябрю.

«Рост объема атак типа “отказ в обслуживании” на сферу услуг в конце четвертого квартала объясняется сезонным повышением востребованности этой сферы у широких слоев населения. В преддверии новогодних праздников резко возрастает спрос на развлекательные услуги, люди массово бронируют отдых, поэтому недоступность ресурсов туристических и развлекательных сервисов в результате DDoS-атак в этот период особенно заметна. В то же время становятся более привлекательными для злоумышленников и те направления сферы услуг, на которые в конце года ложится основная нагрузка по подведению итогов, формированию отчетности и т.п. – бухгалтерия, аналитические сервисы и т.п. Соответственно, в этот период мы наблюдаем и рост интереса к сервису защиты от DDoS-атак со стороны компаний этих сфер», – отмечает технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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