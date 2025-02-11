Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Казань попала в топ-5 городов России по активности пользователей нейросетей

За последний год россияне стали больше пользова...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

Подписаться в Telegram

За последний год россияне стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов выросли в 5 раз по сравнению с прошлым январем. По среднему трафику, который тратится на такие ресурсы, лидирует Москва, следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В Татарстане число пользователей нейросетей с прошлого года выросло в два раза. При этом в январе лидировал DeepSeek. Также в республике широко востребованы Шедеврум и OpenAI.

В январе 2025 года пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурентов. Кроме того, разработчик обеспечил бесплатный доступ к услугам своей модели искусственного интеллекта. Это сказалось на популярности сервиса не только в мире, но и в нашей стране. Первыми тестировать новую нейросеть в России начали мужчины (они составили 72% аудитории DeepSeek в январе), а самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26-35 лет (41%).

В январе число посетителей сайта DeepSeek в 1,8 раз превысило показатели Шедеврума, который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. В исследование, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, YandexGPT и Midjourney.

По сравнению с прошлым январем в России значительно выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы — в 5 раз. Сегодня большую часть аудитории нейросетей составляют мужчины (60% от всех пользователей). Однако женщины чуть чаще пользуются картиночными нейросетями — сервисами, которые позволяют генерировать изображения (51%). Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 26-35 лет (на них приходится 33% пользователей), а также 36-45 лет (28%). На третьем месте абоненты 46-55 лет (20%).

Аналитики МегаФона подтверждают растущий интерес к нейросетям. После анализа обезличенных данных эксперты отметили, что в республике трафик на такие ресурсы в январе вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Что касается DeepSeek, то в январе татарстанцы пользовались этим сервисом в три раза чаще, чем в декабре предыдущего года. При этом наибольшую долю трафика занимают сайты для создания изображений, на которые приходится почти треть (28%) общего трафика по всем подобным ресурсам в регионе.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

Интересное в Казани

день назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

зондер цены

Новости Казани

день назад

Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

Не у нас

15 часов назад

Mash: дроны атаковали еще и Саратов, начался сильный пожар

химчистка меховых шапок в Москве

Не у нас

день назад

Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Новости Казани

день назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Новости Казани

день назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»

Не у нас

8 часов назад

Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен
Лонгриды
день назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

В последние годы возрастная категория работающи...

Новости Казани

6 часов назад

В Казани уничтожили 11,8 кг сыра санкционного сыра

Интересное в Казани

день назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

Не у нас

8 часов назад

Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен

Новости Казани

8 часов назад

В Казани машину смяло в аварии: 3 человек пострадали
В поликлиниках Татарстана могут появиться репро...
Новости Татарстана
6 часов назад

В поликлиниках Татарстана могут появиться репродуктивные кабинеты для подростков

Новости Казани

9 часов назад

Рейс Кемерово-Казань 11 февраля был перенаправлен из-за ограничений полетов

Новости Татарстана

9 часов назад

Татарстанские подростки стали чаще страдать психическими расстройствами

Новости Татарстана

9 часов назад

Росреестр Татарстана рассказал, как изменится регистрация недвижимости с 1 марта
Здоровый старт: редакция собрала всё, что помож...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией