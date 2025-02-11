Казань попала в топ-5 городов России по активности пользователей нейросетей

За последний год россияне стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов выросли в 5 раз по сравнению с прошлым январем. По среднему трафику, который тратится на такие ресурсы, лидирует Москва, следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В Татарстане число пользователей нейросетей с прошлого года выросло в два раза. При этом в январе лидировал DeepSeek. Также в республике широко востребованы Шедеврум и OpenAI.

В январе 2025 года пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурентов. Кроме того, разработчик обеспечил бесплатный доступ к услугам своей модели искусственного интеллекта. Это сказалось на популярности сервиса не только в мире, но и в нашей стране. Первыми тестировать новую нейросеть в России начали мужчины (они составили 72% аудитории DeepSeek в январе), а самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26-35 лет (41%).

В январе число посетителей сайта DeepSeek в 1,8 раз превысило показатели Шедеврума, который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. В исследование, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, YandexGPT и Midjourney.

По сравнению с прошлым январем в России значительно выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы — в 5 раз. Сегодня большую часть аудитории нейросетей составляют мужчины (60% от всех пользователей). Однако женщины чуть чаще пользуются картиночными нейросетями — сервисами, которые позволяют генерировать изображения (51%). Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 26-35 лет (на них приходится 33% пользователей), а также 36-45 лет (28%). На третьем месте абоненты 46-55 лет (20%).

Аналитики МегаФона подтверждают растущий интерес к нейросетям. После анализа обезличенных данных эксперты отметили, что в республике трафик на такие ресурсы в январе вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Что касается DeepSeek, то в январе татарстанцы пользовались этим сервисом в три раза чаще, чем в декабре предыдущего года. При этом наибольшую долю трафика занимают сайты для создания изображений, на которые приходится почти треть (28%) общего трафика по всем подобным ресурсам в регионе.