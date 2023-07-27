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Как работают безналичные платежи?

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Безналичные платежи — удобный, безопасный и надежный способ расчетов как для бизнеса, так и для клиентов. Неудивительно, что безналичные способы оплаты постепенно вытесняют наличные: более половины товаров и услуг в нашей стране оплачиваются по безналу.

Рассказываем, чем различаются ключевые методы приема безналичных платежей и как их подключить.

Эквайринг

Как это работает: эквайринг от Сбербанка позволяет принимать оплату картами и получать деньги на счет в банке. Онлайн-точки могут использовать интернет-эквайринг, подключив сервис и проведя несложную интеграцию. Деньги зачисляются на счет до 12:00 следующего рабочего дня, а если у вас расчетный счет в Сбербанке — то и по выходным. Пользователи интернет-эквайринга Сбербанка могут также формировать ссылки на оплату в личном кабинете и отправить клиенту прямо в мессенджер или на почту, чтобы покупатель смог оплатить заказ в один клик.

Кому подойдет: интернет-магазинам, а также всем ИП и юрлицам, желающим принимать оплату картами онлайн.

Как подключить: просто оставьте заявку на сайте Сбербанка или через «Сбербанк Бизнес Онлайн», подпишите договор и следуйте инструкциям по интеграции, которые будут высланы на ваш электронный адрес.

Сервис оплаты по QR-коду «Плати QR»

Как это работает: разместите распечатанный QR-код в зоне расчета или генерируйте на смартфоне кассира, чтобы покупатели сканировали его камерой своего смартфона. Ваши клиенты будут оплачивать покупку прямо в «Сбербанк Онлайн» или другом интернет-банке и получать такие же бонусы, как при оплате картой. Сервис оплаты QR-кодом не требует установки специального оборудования, поэтому оплату вы сможете принимать почти везде — даже там, где нет электричества.

Кому подойдет: небольшим и мобильным торговым точкам, курьерам и всем, кому важно дать клиентам возможность быстрой безналичной оплаты при максимуме безопасности и удобства.

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