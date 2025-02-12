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Как и где получить СберКарту Ветерана в Татарстане

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СберКарта Ветерана является аналогом бумажного удостоверения ветерана боевых действий и обладает всеми преимуществами дебетовой СберКарты.

СберКарту Ветерана можно оформить и получить в 116 офисах Сбербанка, расположенных в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Чистополе, Елабуге, Зеленодольске и районах Республики Татарстан. Для этого потребуется только паспорт, номер СНИЛС, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Электронное удостоверение ветерана боевых действий, интегрированное в банковскую карту, станет удобным решением для получения всех видов государственной поддержки. Теперь на СберКарту Ветерана можно будет зачислять денежное довольствие, федеральные и региональные социальные выплаты, а также пользоваться льготами и скидками. Карта совмещает в себе все преимущества современного банковского продукта: возможность совершать платежи, переводы, хранить средства, снимать наличные в банкоматах Сбербанка без комиссии, оплачивать покупки и накапливать бонусы СберСпасибо для выгодных трат у партнёров банка».

Адреса офисов Сбербанка в Татарстане, в которых можно оформить и получить СберКарту Ветерана можно найти по ссылке.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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