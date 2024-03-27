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Группа ВТБ заработала 61,3 млрд рублей за первые два месяца 2024 года

Группа ВТБ заработала 61,3 млрд рублей за первые два месяца 2024 года

Фото: пресс-служба ВТБ

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За первые два месяца 2024 года чистая прибыль Группы ВТБ составила 61,3 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 17%. По итогам первого квартала 2024 года ВТБ может заработать более 100 млрд рублей.

«Мы сохраняем хорошие показатели прибыльности в условиях растущего давления на чистую процентную маржу благодаря хорошей динамике чистых комиссионных доходов и стабильному качеству активов. Также мы отмечаем снижение количества новых выдач и замедление темпов роста кредитного портфеля в розничном сегменте, при этом портфель кредитов юридическим лицам вырос за два месяца на 6%. В целом результаты января-февраля полностью соответствуют нашим ожиданиям по чистой прибыли 2024 года, выше рекорда прошлого года», – заявил первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

По состоянию на 29 февраля 2024 года, объем средств клиентов - физических лиц увеличился на 1,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,4%), достигнув 9,8 трлн рублей. Кредитов физлицам выдано на 0,4% больше, чем за 2 месяца 2023 года. Портфель кредитов гражданам превысил 7 трлн рублей.

Кредиты юридическим лицам увеличились за два месяца текущего года на 6,1% до 14,9 трлн рублей, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 5,8%.

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.

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