Эксперты Сбера помогают татарстанцам защищаться от мошенников

Сотрудники татарстанского отделения Сбера регулярно проводят в средних и высших учебных заведениях республики, а также на предприятиях интерактивные лекции по финансовой грамотности и защите от телефонного мошенничества.

Эксперты рассказывают школьникам и студентам, сотрудникам организаций, на какие уловки идут злоумышленники, чтобы получить доступ к чужим деньгам, как эффективно противостоять психологическим приёмам мошенников и защитить свои персональные данные. Также в рамках лекций спикеры отвечают на самые разные вопросы: где готовят специалистов по финансовой безопасности и какие современные сервисы помогают надёжно защитить средства клиентов банка.

В ходе мероприятий слушатели узнают об основных правилах безопасности:

не сообщайте персональные данные неизвестным людям, представляющимся сотрудниками службы безопасности банка, МВД, ФСБ, Центрального банка, не выполняйте действия по их инструкциям;

не принимайте спонтанных решений даже при получении сообщений с телефона своего знакомого или «руководителя», обсудите ситуацию с родственниками и близкими друзьями;

при возникновении нестандартной и подозрительной ситуаций обратитесь за помощью к сотрудникам полиции или в офис вашего банка.