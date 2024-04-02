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Эксперты Сбера помогают татарстанцам защищаться от мошенников

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Сотрудники татарстанского отделения Сбера регулярно проводят в средних и высших учебных заведениях республики, а также на предприятиях интерактивные лекции по финансовой грамотности и защите от телефонного мошенничества.

Эксперты рассказывают школьникам и студентам, сотрудникам организаций, на какие уловки идут злоумышленники, чтобы получить доступ к чужим деньгам, как эффективно противостоять психологическим приёмам мошенников и защитить свои персональные данные. Также в рамках лекций спикеры отвечают на самые разные вопросы: где готовят специалистов по финансовой безопасности и какие современные сервисы помогают надёжно защитить средства клиентов банка.

В ходе мероприятий слушатели узнают об основных правилах безопасности:

  • не сообщайте персональные данные неизвестным людям, представляющимся сотрудниками службы безопасности банка, МВД, ФСБ, Центрального банка, не выполняйте действия по их инструкциям;
  • не принимайте спонтанных решений даже при получении сообщений с телефона своего знакомого или «руководителя», обсудите ситуацию с родственниками и близкими друзьями;

при возникновении нестандартной и подозрительной ситуаций обратитесь за помощью к сотрудникам полиции или в офис вашего банка.

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