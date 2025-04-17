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Доноры АО «Транснефть – Прикамье» сдали свыше 20 литров крови

Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» поддержали...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» поддержали Всероссийскую донорскую акцию «Код крови. Защитники Отечества». Донация осуществлялась в Республиканском центре крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

В добровольческом мероприятии приняли участие 45 работников аппарата управления предприятия. В результате донаций банк крови региона суммарно пополнился более чем на 20 литров крови.

Добровольцы в обязательном порядке прошли медицинский осмотр, а также получили консультацию специалистов по вопросам сдачи крови и ее компонентов. Процедуры проходили с соблюдением всех санитарных норм и требований, под строгим контролем медперсонала.

«В донации участвовал третий раз, планирую сдавать кровь чаще. Мои коллеги всегда с большим желанием откликаются на корпоративные акции, ведь донации спасают жизни», - отметил ведущий инженер по эксплуатации нефтегазопроводов Руслан Харрасов.

Справочно:
АО «Транснефть – Прикамье» совместно с медицинскими учреждениями, краевыми и республиканскими центрами переливания крови участвует в сборе крови во всех регионах ведения производственной деятельности. Начиная с 2022 года в донорских акциях приняли участие порядка 550 добровольцев. В банки краевых и республиканских станций было сдано более 330 литров крови и ее компонентов. Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО «Транснефть».

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