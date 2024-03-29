Домклик: средний размер первоначального взноса по ипотеке в Казани вырос до 36% в феврале

Средний размер первоначального взноса на рынке первичного жилья Казани составил 26,5%, на вторичном – 44,3%.

Средний размер первоначального взноса по ипотеке в России в феврале 2024 года составил 37,2% от стоимости жилья, что выше показателя февраля прошлого года на 6,7 процентных пункта. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив сделки Сбера за февраль текущего года.

На вторичном рынке средний размер первоначального взноса составил 42,9%, на первичном — 29,5%.

В разрезе льготных программ картина следующая. По «Господдержке» — 34,4%, по «Семейной ипотеке» — 25,7%, по «Арктической и дальневосточной ипотеке» — 24,3%, по «Ипотеке в Республике Тыва» — 19,9%.

Среди отдельных регионов наименьшие значения среднего первоначального взноса на ипотеку в новостройках зафиксированы в Республике Тыва (20,3%), в Чеченской Республике (22,1%) и Магаданской области (22,2%). Максимальные — в Саратовской (44,4%), Ярославской (41,9%) и Белгородской (39,8%) областях.

На вторичном рынке минимум отмечен в Магаданской области (30,7%), Республике Северная Осетия — Алания (31,8%) и Амурской области (32,5%). Максимальный уровень наблюдался в Москве — 52,5%. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (50,5%) и Нижегородская область (48,5%).