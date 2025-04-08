Домклик: доля сделок без ипотеки в республике Татарстан достигла 2,5%

Аналитический центр Домклик выпустил вторую часть исследования, посвященного сделкам без ипотеки. В этот раз аналитики рассмотрели сделки за собственные средства на вторичном рынке и ключевые параметры таких квартир – стоимость и площадь.

Готовые квартиры всё чаще приобретают без ипотеки

В разрезе общего числа сделок (неипотечные сделки на новостройки, неипотечные сделки на готовое жильё и ипотечные сделки) доля сделок без ипотеки на вторичное (готовое) жильё неуклонно растёт. Со второй половины 2023 года доля неипотечных сделок по вторичному жилью увеличилась более чем в три раза, превысив 40% к концу первого квартала 2025 года. Стоит отметить, что рост доли неипотечных сделок на вторичное жилье пришелся на период повышения ключевой ставки Банком России.

Рост доли сделок за собственные средства по вторичному жилью был равномерен в течение 2024 года – по 9 п.п. за каждый период: с 13% до 22% в первом полугодии и с 22 до 31% во втором полугодии 2024 года. Наибольший рост случился в начале этого года, когда доля вторичных неипотечных сделок продемонстрировала увеличение на 11 п.п. – до 42%.

Какие квартиры на вторичном рынке покупают без ипотеки в 2025 году

Чаще всего готовые квартиры на вторичном рынке без оформления ипотеки покупают жители Москвы (почти 18%), Московской области (14,2%) и Санкт-Петербурга (7,3%). В общей сумме на эти три региона приходится около 40% всех неипотечных сделок на вторичное жильё.

Доля Свердловской области отмечена на уровне 4% от всех сделок без ипотеки на готовое жилье, в Новосибирской области и Краснодарском крае – 2,9%, а в Ленинградской области – 2,7%. Доли Челябинской области и Татарстана находятся на уровне 2,5%, а замыкает десятку Самарская область с долей 2,4%.

Что касается стоимости жилья, то медианная цена по России готовой квартиры без ипотеки составляет 5,5 млн рублей. Наиболее высокие медианные цены на вторичном рынке зафиксированы в Москве – 13,2 млн руб., Санкт-Петербурге (7,7 млн) и Московской области (6,7 млн). Также в десятку регионов с высокой стоимостью жилья традиционно входят Краснодарский край (медианная цена – 6 млн) и Республика Татарстан (5,6 млн).

Среди регионов, не представленных в рейтинге из-за сравнительно невысокой доли неипотечных сделок на готовое жилье, можно выделить регионы Дальнего Востока – Сахалинскую и Амурскую области, а также Приморский край. В среднем стоимость готового жилья, приобретаемого без ипотеки, находится на уровне 5,5-5,7 млн рублей.

Самое недорогое жилье без оформления ипотеки, по данным аналитиков, покупали в Республике Коми (2,7 млн руб.), Смоленской и Орловской областях – по 3,1 млн руб. соответственно.

Обычно без ипотеки на вторичном рынке приобретают одно- или двухкомнатную квартиру площадью 42-44 кв. м. Наиболее просторные квартиры на вторичном рынке покупали в Тамбовской области (48 кв. м), Астраханской области (46,6 кв. м) и Республике Хакасия (46,5). Напротив, самые маленькие квартиры оформляли в Ленинградской области (34,3 кв. м), Республике Коми (36,1 кв. м) и Еврейской автономной области (36,2 кв. м).

В регионах-лидерах по приобретению готовых квартир без ипотеки данные по площади следующие: 42,6 кв. м в Москве и 42,3 кв. м в Московской области. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 40,2 кв. м – немного ниже средних значений.

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Методология: как считали аналитики

Аналитики Домклик изучили сделки без ипотеки на вторичном рынке с использованием сервисов Домклик (сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов) с начала 2023 года по середину марта 2025 года, вычислив долю сделок без ипотеки по готовым квартирам в каждом полугодии начиная со первой половины 2023 года и в период с января по март 2025 года. Также аналитики рассчитали долю каждого региона от общего количества неипотечных сделок на вторичном рынке на конец первого квартала 2025 года, медианную стоимость и площадь такого жилья.