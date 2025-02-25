Domclick Digital Day: что ждет рынок недвижимости?
Фото: пресс-служба Домклик
erid: 2W5zFGqK7m2
В Казани 27 февраля пройдет Domclick Digital Day
Domclick Digital Day — это масштабная конференция для профессионалов рынка недвижимости, объединяющая застройщиков, агентства недвижимости и подрядчиков по ИЖС. На мероприятии лидеры отрасли обсуждают инновации и тренды, которые формируют будущее рынка недвижимости. В прошлом году конференция успешно прошла в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, собрав офлайн более 1500 участников и привлекши свыше 20 тысяч зрителей онлайн. Новости с мероприятия активно освещались федеральными СМИ, что подчеркивает его значимость для отрасли.
Ближайшая конференция в Казани
27 февраля в Казани, на площадке «ИТ-парк им. Башира Рамеева» (Спартаковская улица, 2), состоится очередной Domclick Digital Day. Участников ждет насыщенная программа, которая с каждым годом становится все более разнообразной и актуальной.
Среди гостей конференции — первые лица девелоперских компаний, агентств недвижимости и подрядчиков. В числе спикеров — руководители компаний-партнеров, представители Сбербанка и Домклик, государственных органов власти, классифайдов и ведущих финансовых организаций.
Основные темы и спикеры
Эксперты обсудят широкий спектр вопросов, включая искусственный интеллект, отраслевую и региональную аналитику, передовые строительные технологии, GR-повестку, архитектуру, финансы и глобальные тренды. В рамках 8 сессий выступят порядка 30 экспертов, среди которых:
- Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка;
- Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка;
- Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG;
- Семен Буденный, управляющий директор Sber AI Lab;
- Анатолий Олишевский, руководитель направления «Девелоперы» компании Технониколь.
- Чжан Ян, главный планировщик, генеральный секретарь, ICOMOS Китай
Особое внимание будет уделено развитию регионов РФ в 2024 году и состоянию строительного комплекса. С докладом на эту тему выступит Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ.
Форматы участия
Принять участие в Domclick Digital Day можно как очно, так и онлайн. Очное участие доступно только партнерам «Домклик», а онлайн-трансляция открыта для всех желающих. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.
Актуальные вопросы рынка недвижимости
В рамках конференции будут подняты ключевые вопросы для всех сегментов рынка недвижимости: ипотека, новостройки, вторичная и загородная недвижимость. Участники смогут узнать о последних изменениях в законодательстве, новых технологиях и трендах, которые влияют на отрасль.
Domclick Digital Day — это уникальная возможность для профессионалов рынка недвижимости обменяться опытом, узнать о новых возможностях и задать вопросы ведущим экспертам отрасли. Не упустите шанс стать частью этого масштабного события!
Реклама. ООО "ДОМКЛИК" ИНН 7736249247