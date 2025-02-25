Domclick Digital Day: что ждет рынок недвижимости?

В Казани 27 февраля пройдет Domclick Digital Day

Domclick Digital Day — это масштабная конференция для профессионалов рынка недвижимости, объединяющая застройщиков, агентства недвижимости и подрядчиков по ИЖС. На мероприятии лидеры отрасли обсуждают инновации и тренды, которые формируют будущее рынка недвижимости. В прошлом году конференция успешно прошла в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, собрав офлайн более 1500 участников и привлекши свыше 20 тысяч зрителей онлайн. Новости с мероприятия активно освещались федеральными СМИ, что подчеркивает его значимость для отрасли.

Ближайшая конференция в Казани

27 февраля в Казани, на площадке «ИТ-парк им. Башира Рамеева» (Спартаковская улица, 2), состоится очередной Domclick Digital Day. Участников ждет насыщенная программа, которая с каждым годом становится все более разнообразной и актуальной.

Среди гостей конференции — первые лица девелоперских компаний, агентств недвижимости и подрядчиков. В числе спикеров — руководители компаний-партнеров, представители Сбербанка и Домклик, государственных органов власти, классифайдов и ведущих финансовых организаций.

Основные темы и спикеры

Эксперты обсудят широкий спектр вопросов, включая искусственный интеллект, отраслевую и региональную аналитику, передовые строительные технологии, GR-повестку, архитектуру, финансы и глобальные тренды. В рамках 8 сессий выступят порядка 30 экспертов, среди которых:

Александр Анащенко , председатель Волго-Вятского банка Сбербанка;

, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка; Алексей Лейпи , директор дивизиона «Домклик» Сбербанка;

, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка; Юрий Грибанов , генеральный директор Frank RG;

, генеральный директор Frank RG; Семен Буденный , управляющий директор Sber AI Lab;

, управляющий директор Sber AI Lab; Анатолий Олишевский , руководитель направления «Девелоперы» компании Технониколь.

, руководитель направления «Девелоперы» компании Технониколь. Чжан Ян, главный планировщик, генеральный секретарь, ICOMOS Китай

Особое внимание будет уделено развитию регионов РФ в 2024 году и состоянию строительного комплекса. С докладом на эту тему выступит Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ.

Форматы участия

Принять участие в Domclick Digital Day можно как очно, так и онлайн. Очное участие доступно только партнерам «Домклик», а онлайн-трансляция открыта для всех желающих. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.

Актуальные вопросы рынка недвижимости

В рамках конференции будут подняты ключевые вопросы для всех сегментов рынка недвижимости: ипотека, новостройки, вторичная и загородная недвижимость. Участники смогут узнать о последних изменениях в законодательстве, новых технологиях и трендах, которые влияют на отрасль.

Domclick Digital Day — это уникальная возможность для профессионалов рынка недвижимости обменяться опытом, узнать о новых возможностях и задать вопросы ведущим экспертам отрасли. Не упустите шанс стать частью этого масштабного события!