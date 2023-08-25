До 31 августа клиенты Сбера могут оформить льготную ипотеку со скидкой

До 31 августа 2023 года в Сбере действуют дисконты на ставки сразу по трём льготным ипотечным программам — «Господдержке», «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT».

По «Господдержке» и «Семейной ипотеке» действует скидка 0,3 процентных пункта для покупки жилья на первичном рынке. Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» — 5,4% годовых с электронной регистрацией на Домклик. По «Господдержке» — 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни.

По программе «Ипотека для IT» размер скидки зависит от вида приобретаемого жилья. При покупке квартиры или жилого дома на первичном рынке дисконт к действующей ставке составляет 0,6 процентных пункта. При строительстве частного дома, в том числе с одновременной покупкой земельного участка, — 0,9 процентных пункта. В итоге минимальная ставка по IT-ипотеке — 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома.

До окончания акции остаётся ровно неделя. На Домклик подать заявку на ипотеку можно онлайн за 5 минут, а получить решение по кредиту — в течение 24 часов. Если подать заявку и получить решение банка до 31 августа, у клиента будет 90 дней, чтобы оформить льготную ипотеку на выгодных условиях.

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