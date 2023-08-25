Важное в РТ
· Служба новостей

До 31 августа клиенты Сбера могут оформить льготную ипотеку со скидкой

Подписаться в Telegram

До 31 августа 2023 года в Сбере действуют дисконты на ставки сразу по трём льготным ипотечным программам — «Господдержке», «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT».

По «Господдержке» и «Семейной ипотеке» действует скидка 0,3 процентных пункта для покупки жилья на первичном рынке. Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» — 5,4% годовых с электронной регистрацией на Домклик. По «Господдержке» — 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни.

По программе «Ипотека для IT» размер скидки зависит от вида приобретаемого жилья. При покупке квартиры или жилого дома на первичном рынке дисконт к действующей ставке составляет 0,6 процентных пункта. При строительстве частного дома, в том числе с одновременной покупкой земельного участка, — 0,9 процентных пункта. В итоге минимальная ставка по IT-ипотеке — 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома.

До окончания акции остаётся ровно неделя. На Домклик подать заявку на ипотеку можно онлайн за 5 минут, а получить решение по кредиту — в течение 24 часов. Если подать заявку и получить решение банка до 31 августа, у клиента будет 90 дней, чтобы оформить льготную ипотеку на выгодных условиях.

Рассчитать условия и подать заявку

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Песошину на нас плевать: как жители дома, где вырос премьер-министр Татарстана, гниют заживо

Новости Татарстана

день назад

Без очереди только при угрозе жизни: в Членах опровергли информацию об отказе в медпомощи певице Иркэ

тараканы обработка помещений московской области

Новости Татарстана

день назад

С 5 сентября в Набережных Челнах отключат горячую воду

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

ремонт инверторов в Екатеринбурге

Новости Татарстана

2 часа назад

Массово получают сообщения: жителей Челнов оповещают о необходимости отказаться от биометрии

Новости Татарстана

день назад

Осужденный на 10 лет колонии экс-глава отдела УЭБиПК из Татарстана отправился на СВО

Новости Казани

день назад

Жители Казани пожаловались в УФАС на откровенную и непристойную рекламу

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане появится ядерная энергетика: «Росатом» построит в Менделеевске водородную АЭС
Лонгриды
22 часа назад

Вместо гидов — нейросеть: в Татарстане появится мессенджер для туристов

Вместо гидов — нейросеть: в Татарстане появится мессенджер для туристов

Новости Казани

51 минуту назад

Невосполнимая утрата: из жизни ушел один из врачей Казани

Важное в РТ

час назад

До 31 августа клиенты Сбера могут оформить льготную ипотеку со скидкой

Новости Татарстана

2 часа назад

Продлил до 1 сентября: в Татарстане сохраняется штормовое предупреждение

Новости Казани

2 часа назад

Уже есть 13 фондов личного происхождения: в Казани создадут личные фонды участников СВО
В планах - пройти 140 км: в Татарстане проводят мероприятия по расчистке реки Казанки
Новости Казани
21 минуту назад

В планах - пройти 140 км: в Татарстане проводят мероприятия по расчистке реки Казанки

Новости Татарстана

2 часа назад

Осмотрел корпуса и послушал историю: глава РТ встретился со студентами ГИТИСа из Татарстана

Новости Казани

2 часа назад

Рассчитан на 12 тысяч человек: в Казани появится новый микрорайон

Новости Казани

13 часов назад

Делает образование наиболее доступным: больше 300 детей получили портфели с канцелярией к 1 сентября
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани