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Для жителей Казани Турция стала самым популярным туристическим маршрутом этого лета

Для жителей Казани Турция стала самым популярным туристическим маршрутом этого лета

Фото: пресс-служба МегаФон

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Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. По сравнению с летом прошлого года туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза.

Татарстанцы также предпочли провести отпуск за границей. Летом 2023 года за рубеж отправилось на 48% больше путешественников из республики, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными странами для посещений стали Турция, Абхазия и Египет. Также на 12% вырос турпоток в Европу, чаще для поездок выбирали Италию, Испанию и Францию. Азиатское направление этим летом возглавил Китай.

С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Турция по-прежнему остаётся самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян.

При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян – всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%) и Греция (+25%). Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.

Заметно вырос интерес россиян к Африке. Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась лишь на 7-м месте по популярности у россиян, сезон 2023 года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха. Другим растущим африканским маршрутом для летнего туризма стал Тунис, который принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.

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