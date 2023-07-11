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Чистая прибыль Сбера по РСБУ за январь-июнь составила 727,8 млрд рублей

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С начала года кредитный портфель Сбербанка вырос на 11,5%

Как сообщает ТАСС, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам первого полугодия 2023 года составила 727,8 млрд рублей, из них в июне - 138,8 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"С начала года кредитный портфель Сбербанка вырос на 11,5%, средства физических лиц приросли на 8,4%. Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд рублей при рентабельности капитала в 24,7%, - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа. - Выдачи розничных кредитов за месяц стали рекордными за всю историю, а средства физических лиц выросли на 3,7% за месяц. Также мы закрыли сделку по продаже европейского бизнеса, что нашло позитивное отражение в финансовом результате Сбера - в июне мы заработали 138,8 млрд рублей чистой прибыли".

Так, кредитный портфель юридических лиц на отчетную дату достиг 20,8 трлн рублей (до резервов), показав рост с начала года на 11% и 2,9% в июне. Портфель кредитов физлиц до резервов достиг 13,5 трлн рублей, увеличившись с начала года на 12,4% и 2,6% в июне. При этом ключевым драйвером остается ипотека - рост портфеля жилищных кредитов ускорился до 2,8% за месяц, а объем превысил 8,5 трлн рублей (+14% с начала года), уточнили в Сбере. Портфель потребительских кредитов вырос на 2% за прошлый месяц и на 8,3% с начала года. Объем выдач в июне остался на высоком уровне - около 320 млрд рублей. Портфель кредитных карт на конец июня составил 1,3 трлн рублей. При этом в июне рост портфеля ускорился до 2,7%, а рост с начала года составил 14%.

Качество кредитного портфеля немного улучшилось в июне за счет корпоративного портфеля - доля просроченной задолженности снизилась с 2,3% до 2,2%.

Средства клиентов и расходы на резервы

Средства юридических лиц выросли на 4,4% за июнь (+2,7% без учета валютной переоценки) и на 8,2% с начала года (+3,5% без учета валютной переоценки), достигнув 9,4 трлн рублей. Средства физических лиц составили 19,9 трлн рублей. Так, в июне их рост ускорился до 3,7% (+3% без учета валютной переоценки). С начала года средства физических лиц выросли на 8,4% (+6,3% без учета валютной переоценки).

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за полгода составили 344,9 млрд рублей. "В июне существенное влияние на размер созданных резервов оказало обесценение рубля. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за первое полугодие составила 1,3%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раза", - уточнили в пресс-службе Сбербанка.

В июне Сбер также закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Сделка оказала существенное положительное влияние на финансовый результат банка.

Сбербанк является одним из крупнейших банков в России. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основной акционер кредитной организации - Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала Сбербанка плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/18241891

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