Большинство жителей Республики Татарстан финансово помогают родителям

Каждый девятый считает это обязанностью детей

Большинство жителей Республики Татарстан (78%) помогают своим родителям финансово. Каждый второй (56%) делает это по возможности, каждый девятый (11%) — по просьбе, столько же (11%) считают это обязанностью детей. Такие данные получены в результате исследования СберСтрахования жизни и сервиса по поиску работы и подбору персонала Работа.ру.

Из тех, кто финансово не помогает родителям, 22% заявили, что у них нет такой возможности.

Наталья Тарасова, управляющий директор Управления методологии и компетенций СберСтрахования жизни: «Половина взрослого населения России оказывает финансовую поддержку своим родителям. Жители Республики Татарстан не исключение — здесь оказывают помощь родителям 78% опрошенных. Как показало наше исследование, среди тех, кто помогает, 14% опрошенных перечисляют родителям до 10% ежемесячного дохода. Ещё 29% респондентов направляет 11–25%. У оставшихся 57% это происходит нерегулярно и зависит от обстоятельств. Чтобы в любом возрасте полагаться на собственные силы, важно заблаговременно формировать финансовый резерв. Делать это необходимо как можно раньше, в идеале — с 20 лет. Например, с помощью программ накопительного страхования жизни (НСЖ) можно обеспечить себе финансовую независимость. Эта программа доступна каждому, ведь минимальный взнос по ней — всего 2000 рублей в месяц».

Опрос проводился в конце января 2024 года во всех регионах России среди экономически активного населения старше 18 лет. Его участниками стали 3600 человек.