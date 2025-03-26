Большинство казанцев начинают жить отдельно от родителей в 27 лет

В съёмное жильё съезжает 41% из них, а 7% берут ипотеку

В среднем казанцы начинают жить отдельно от родителей в 27 лет. Большинство, 41% из них, съезжает в съёмную квартиру. Выяснили в СберСтраховании по результатам опроса, проведённого в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

При этом четверть респондентов уверены, что начинать жить отдельно нужно только когда появляется собственная недвижимость. Ещё 15% склоняются, к тому, что съезжать от родителей стоит сразу после получения высшего образования, а 4% — сразу после совершеннолетия. Столько же, 4% участников опроса, видят смысл уезжать в собственное или съёмное жильё после свадьбы, ещё 3% подчеркнули, что с этим можно подождать, пока в семье не появятся свои дети. Интересно, что 12% россиян сошлись во мнении о том, что переезд не нужен и жить стоит всем вместе. Также 22% опрошенных считают, что каждая ситуация индивидуальна.

В съёмное жильё переехали 41% опрошенных, решивших жить самостоятельно. В собственную недвижимость или отданную им родителями — 36% участников опроса, ещё 7% отметили, что отправились в свою квартиру, купленную в ипотеку. Раньше всех начинают жить отдельно от родителей молодые люди из Томска, Иркутска и Омска — в 24 года. Позже остальных — Пензы, Оренбурга и Набережных Челнов — в 28 лет.

Поддержка родителей продолжает играть важную роль в приобретении недвижимости. Так, 76% респондентов считают ипотеку наиболее доступным вариантом обзавестись собственным жильём молодой семье, при этом 53% из них подчёркивает ценность финансовой помощи со стороны родителей. К возможности накопить на покупку собственного жилья без кредитов склоняются 6% респондентов, а получить его от государства — 5%. О том, что обзаводиться собственной недвижимостью необязательно и можно всегда жить в съёмной квартире или доме, сказали 3% россиян.

По данным Домклик, в среднем первую ипотеку россияне берут в 37 лет. С начала 2024 года по настоящее время на возрастные когорты 31-35 лет и 36-40 лет приходится около 45% всех выдач ипотеки в России. Заёмщики в возрасте от 18 до 25 лет в среднем по стране составляют менее десятой части (8,9%) взявших ипотеку, а в возрасте 26-30 лет этот показатель увеличивается до 15,3%.

Если рассматривать долю заемщиков не старше 30 лет по регионам, то наибольшая доля заёмщиков в возрасте от 18 до 25 лет отмечена в Алтайском крае, Оренбургской, Кемеровской и Курганской областях – 15%. Около 14% заёмщиков такого возраста также находится во Владимирской и Тамбовской областях, а также Республике Коми.

Регионом с наиболее высокой долей заёмщиков в возрасте от 26 до 30 лет являются Тамбовская область (19%). Относительно высокая доля наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Мордовия (по 17%), а также Волгоградской области и Республике Коми (по 16%).

Среди тех, кто рассматривает возможность оформления ипотеки для покупки первого жилья, 77% ориентируются на льготные ипотечные программы, 23% готовы к кредиту на общих условиях. В среднем комфортный ипотечный платёж для россиян составляет 38 тыс. рублей. К самым крупным ежемесячным взносам готовы жители Екатеринбурга (57 тыс. рублей), Перми (48 тыс.) и Москвы (46 тыс.).

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Льготные ипотечные программы остаются доступным способом для молодых семей приобрести собственное жильё. Неотъемлемой частью этого процесса является страхование — в случае форс-мажоров с недвижимостью, оно защит человека, выплачивающего кредит, от ещё большей финансовой нагрузки. За 2024 год в СберСтраховании оформили 2,5 млн договоров ипотечного страхования, на 6% больше, чем годом ранее. При этом 32% клиентов выбрали комплексную защиту».