Более полумиллиона клиентов «Открытия» перевели свои сбережения в ВТБ

С начала года более 550 тысяч клиентов банка «Открытия» перевели на обслуживание в ВТБ свыше 150 млрд рублей в рамках интеграции двух банков. Для удобства клиентов «Открытие» разработал новый вклад, средства с которого можно автоматически перевести на счет ВТБ. Вкладчикам доступно размещение средств на депозитах и накопительных счетах в ВТБ по ставкам до 16%.

Новый депозит «Хороший» предполагает повышенную ставку для клиентов, одновременно имеющих счета в ВТБ и «Открытии». В день закрытия вклада все накопления вместе с процентами будут автоматически переведены в ВТБ. Средний «чек» такого вклада составляет сейчас 750 тыс. рублей.

«Задача, которую мы ставим перед собой – не просто в механическое слияние баз клиентов, а формирование продуктовых решений и сервисов, основанных на лучших практиках двух банков. Мы бесшовно объединяем и автоматизируем все процессы, внимательно относимся к предпочтениям клиентов по месту обслуживания, делаем его доступным как у своих менеджеров, так и по всей сети объединенной группы. Топовые программы лояльности, лучшие условия по продуктам, самые эффективные инвестиционные решения ВТБ и Открытия становятся доступны всем нашим клиентам, что существенно обогащает наше предложение», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

С начала 2024 года клиентам «Открытия» доступны продуктовые предложения ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, автокредиты, сберегательные продукты. Клиентам с активным премиальным статусом предлагается бесплатное обслуживание и пакет ВТБ «Привилегия». В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

В рамках реализации стратегии развития линейки сберегательных продуктов в ближайшее время ВТБ готовится запустить вклад с доходностью, привязанной к уровню ключевой ставки, накопительные счета в юанях, а также надбавки по депозитам для зарплатных клиентов и пенсионеров. В течение трех лет банк удвоит объем рублевых пассивов своих клиентов – он превысит 11 трлн рублей.