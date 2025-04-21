билайн вывел телеком-сервисы на новый уровень качества в терминале 2 аэропорта «Казань»

Мобильный оператор модернизировал сеть в терминале 2 Международного аэропорта «Казань». Теперь пассажиры, включая официальные делегации и бизнес-путешественников, могут пользоваться голосовой связью высокой чёткости и скоростным 4G-интернетом.

Технические специалисты билайна одними из первых среди операторов связи установили и запустили indoor*-оборудование на двух этажах обновлённого пассажирского терминала. Новая базовая станция обеспечивает во всех зонах терминала 2 стабильное покрытие 4G-сетью и надёжный доступ к мобильным сервисам. Также в здании аэровокзала доступна голосовая связь в режиме VoLTE**. Эта технология позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом, обеспечивая высокую скорость соединения и отличное качество звука.

Значимость проекта обусловлена также тем, что терминал 2 стал на территории аэропорта ключевой точкой для встречи и прохождения предполетного досмотра официальных делегаций. Модернизация сети позволила увеличить её ёмкость, что особенно важно во время масштабных мероприятий, когда пассажиропоток, как и нагрузка на мобильную сеть, возрастает в несколько раз.

Сейчас клиенты билайна, ожидая рейс в зоне повышенной комфортности аэропорта Казани, имеют возможность пользоваться всеми необходимыми мобильными сервисами. Туристы, начинающие путешествие в терминале 2, могут бронировать отели через онлайн-сервисы, смотреть стриминговые платформы или делиться впечатлениями в соцсетях. Бизнес-путешественники получили стабильный доступ к видеоконференциям, корпоративным сервисам и облачным платформам. Это делает пребывание в аэропорту не только комфортным, но и продуктивным.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайна:

«Модернизация сети в ключевых транспортных узлах – это не только повышение удобства для пассажиров, а важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры региона. Особенно значимо такое обновление в аэропортах, которые являются визитной карточкой города. Мы стали одними из первых, кто предложил улучшенные мобильные услуги в терминале 2 Международного аэропорта “Казань”. Стабильная связь важна как для бизнес-коммуникаций, так и для комфорта путешественников. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш клиент, находясь в аэропорту, мог свободно пользоваться быстрым интернетом, оставаться на связи с близкими, друзьями и коллегами».

*indoor – в помещении (англ.)

**VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE. Подробнее на beeline.ru