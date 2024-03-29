Важное в РТ
· Служба новостей

beeline cloud представляет новое решение Data Platform

beeline cloud представляет новое решение Data Platform

Изображение от senivpetro на Freepik

Подписаться в Telegram

erid: LatgBj8fE

beeline cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform, предлагающей эффективное управление данными любого типа.

Data Platform — экосистема сервисов в рамках единой платформы с возможностью их бесшовной и гибкой интеграции друг с другом. Позволяет клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивает высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления.

Платформа включает в себя сервисы:

  • Cloud Arenadata DB. MPP-СУБД для построения корпоративного хранилища данных, основанного на ПО с открытым исходным кодом.
  • Cloud BI. Сервис визуализации и аналитики данных в облаке на базе ПО с открытым исходным кодом собственной разработки.
  • Cloud Object Storage. Надежное хранение данных любого объема с возможностью моментального масштабирования и доступом из любой точки.

Data Platform обеспечивает прозрачность и гибкость управления, позволяет управлять жизненным циклом данных, размещенных в различных корпоративных системах. Платформа представляет собой решение уровня Enterprise, построена с использованием open-source-технологий S3, Kafka, NiFi, Greenplum, ClickHouse, PostgreSQL.

Ожидаемым результатом от использования Data Platform является высокая сохранность корпоративных данных, которая достигается за счет безотказной работы инфраструктуры как на физическом, так и на программном уровне.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Лонгриды

день назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

дезинфекция ногинск

Новости Татарстана

день назад

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

электромонтажные работы в новосибирске в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Новости Татарстана

день назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ

Новости Татарстана

3 часа назад

Стало известно, когда в Татарстане пройдут последние звонки и выпускные вечера
Лонгриды
3 часа назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Татарстана

8 минут назад

В Татарстане снова растет стоимость бензина

Новости Казани

час назад

Казанский мост Миллениум попал в топ самых впечатляющих в России

Новости Казани

2 часа назад

Лавров рассказал, кто будет приглашен на саммит БРИКС в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

«Бахетле» не стал продавать единственный супермаркет в Челнах
Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?
Лонгриды
день назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Новости Татарстана

3 часа назад

Стало известно, когда в Татарстане пройдут последние звонки и выпускные вечера

Новости Казани

17 часов назад

В аэропорту Казани из-за треснувшего стекла экстренно сел самолет из Уфы

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане на М-7 ограничат движение из-за строительства перехода
Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.
Интересное в Казани
6 дней назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.