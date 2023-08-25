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Банки повышают ставки по накопительным счетам

Банки повышают ставки по накопительным счетам

Предоставлено пресс-службой банка "Открытие"

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На внеплановое повышение ключевой ставки Банка России сразу на 3,5 процентных пункта практически все крупные российские банки отреагировали увеличением ставок по вкладам. А теперь начинают повышать ставки и по главному сберегательному продукту с плавающей доходностью – накопительным счетам.

Средняя доходность по вкладам топ-10 российский банков по данным Банка России за вторую декаду июня достигла 9,23% против 8,15% в первой декаде. На этом фоне повышение ставок по накопительным счетам выглядит неизбежным.

Об увеличении доходности накопительных счетов в ближайшее время объявили сразу несколько банков – ВТБ, Газпромбанк, СМП-банк, МКБ, «Открытие». Банк «Открытие» повысил ее сразу на 1,5-3 процентных пункта при ежедневном начисление процентов на остаток по счету.

Хотя в основном банки начисляют проценты на минимальный остаток по накопительному счету за календарный месяц. А самый выгодный для клиентов вариант – ежедневное начисление. В таком случае можно снимать и пополнять накопительный счет в любой момент без потери процентного дохода. Это преимущество накопительных счетов перед срочными вкладами в период роста рыночных ставок.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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