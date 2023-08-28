Банк ЗЕНИТ помогает подопечным фонда «Синдром любви» подготовиться к школе

Банк ЗЕНИТ и благотворительный фонд «Синдром любви» проводят акцию «Снова в школу». Собранные средства будут направлены на реализацию учебных программ для детей с синдромом Дауна.

На официальном сайте фонда создана специальная страница с логотипом Банка ЗЕНИТ, где расположены стикеры с полезными и нужными подарками для солнечных детей. Клиенты, бизнес-партнеры, сотрудники банка и все желающие могут выбрать сюрприз и оплатить его.



В список подарков входят занятия с логопедами, семейные психологические консультации, методические пособия и комплекты специальной литературы. Также можно помочь ребенку выбрать будущую профессию и подготовится к школе. Все это позволит им хорошо учиться и развиваться.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».