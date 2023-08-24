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Банк ЗЕНИТ нарастил объем выдач кредитов наличными на 58%

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За 7 месяцев 2023 года Банк ЗЕНИТ выдал кредиты наличными на общую сумму свыше 5,2 млрд рублей, что на 58% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

По потребительскому кредиту в первый месяц действует фиксированная ставка 4% годовых, далее ставка рассчитывается индивидуально. Клиенты могут получить заемные средства до 5 млн рублей и на срок до 5 лет. Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банков-партнеров. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.

В Банке ЗЕНИТ доступны программы «Кредит под залог недвижимости» и «Легкий кредит под залог недвижимости» по ставке от 14,19 % годовых. В залог принимаются квартиры, апартаменты, индивидуальные жилые дома, таунхаусы с земельным участком или коммерческая недвижимость. Клиенты могут оформить кредит на сумму до 40 млн рублей и на срок до 25 лет.


Подробные условия и процентные ставки размещены на сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн», интернет-банке или через специальную форму на сайте.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».

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