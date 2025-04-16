Автомобили отечественного производства вошли в топ-3 по популярности среди татарстанцев

МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech провел опрос россиян и выяснил их предпочтения при покупке автомобиля. Каждый третий респондент из Татарстана и других регионов Поволжья предпочел бы японский автомобиль, по 22% делают выбор в пользу отечественных и немецких марок машин.

В тройку федеральных округов, где отдали предпочтение российским автомобилям, кроме Поволжья вошли Северо-Кавказский ФО – 30% среди всех опрошенных и Южный ФО – 20% респондентов. В пользу корейских автомобилей в Приволжском федеральном округе проголосовали 15% опрошенных, а «китайцев» отметили в предпочтениях только 7% респондентов из Татарстана и других регионов Поволжья.

Лидеры в предпочтениях опрошенных разнятся по федеральным округам: так, большинство респондентов (95%) в Дальневосточном федеральном округе хотели бы купить японские автомобили. Жители Северо-Западного и Центрального федеральных округов предпочитают немецкие автомобили – 34% и 32% соответственно.

«Результаты опроса показывают разницу между желаемым и действительным. Несмотря на то что каждый третий респондент мечтает о японском автомобиле, данные продаж на авторынке говорят, что в сегменте новых автомобилей россияне чаще всего покупают китайские и отечественные машины. Однако 80% опрошенных Центром аналитики и исследований МТС AdTech респондентов готовы купить автомобили с пробегом, из них 22% – по причине отсутствия на рынке новых машин ряда желаемых стран-производителей. Для продавцов автомобилей это сигнал о том, что аудитория все больше сегментируется, следовательно, нужен более четкий таргетинг, например, на базе Big Data, который позволит донести информацию и для тех, кто рассматривает покупки нового автомобиля, и для тех, кто присматривается к машинам с пробегом в разных федеральных округах», – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Самый популярный у россиян тип кузова – седан, его хотели бы приобрести 33% опрошенных, на втором месте кроссоверы - 25%, внедорожники и универсалы готовы купить по 12% респондентов.

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в апреле 2025 года.