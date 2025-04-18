Аренда жилья в республике Татарстан подешевела на 4,4% – Домклик

Аналитики Домклик изучили стоимость аренды на основе объявлений в региональных центрах России на начало и конец I квартала 2025 года и определили города с наиболее значимым снижением цен. Лидерами стали Петропавловск-Камчатский (-29,2%), Саратов (-16,7%) и Мурманск (-15,5%). Москва расположилась на последней строчке рейтинга (-2,3%).

По итогам первого квартала 2025 года в большинстве городов России зафиксировано снижение стоимости аренды жилья. Наиболее заметное уменьшение стоимости произошло в Петропавловске-Камчатском, где средняя цена съема жилья упала сразу на 29,2% — с 60 тысяч в начале января до 42,5 тысячи рублей в конце марта. Среди лидеров снижения стоимости также выделились Саратов (-16,7%) и Мурманск (-15,5%).

Значительное падение средней ставки аренды зафиксировано и в ряде других городов страны: Архангельске (-13,3%), Калининграде (-12,5%) и Красноярске (-10%). Города-миллионники показали меньшую динамику падения цен: в Уфе квартиры стали дешевле на 8%, в Краснодаре — на 7,1%, в Нижнем Новгороде — на 5,4%, в Казани — на 5%, а в Екатеринбурге — на 4,4%. Самое скромное сокращение арендной платы пришлось на столицу России — в Москве плата за съем снизилась лишь на 2,3%, опустившись с 77,2 до 75,4 тысячи рублей.

Стоит отметить, что, по итогам первого квартала цены на аренду снизились и в крупных областных городах, например в Тольятти (Самарская область). Там стоимость аренды упала на 20% и составила 20 тыс. рублей. Отрицательная динамика также наблюдается в городах Московской и Ленинградской областей. В Мытищах, Люберцах, Химках и Балашихе по итогам квартала арендные ставки потеряли в цене от 11% до 15% за исключением Красногорска, где стоимость аренды выросла до 63,8 тыс. руб. (+1,3%). В Мурино, самом густонаселённом городе Ленинградской области, ставка аренды в конце марта находилась на уровне 25 тыс. руб. (-11%).

Ставки аренды не изменились в Костроме (25 тыс. руб.), Новосибирске и Иркутске (по 35 тыс. руб. соответственно), Перми (30 тыс.) и Санкт-Петербурге (46 тыс. руб.). Рост арендных ставок отмечен в курортных городах Краснодарского края (+15% в Сочи), Калининградской области (более 20% в Зеленоградске и Светлогорске) и Ставропольского края (+1,6% в Пятигорске). Среди региональных центров удорожание аренды отмечено в Воронеже (+4%), Владивостоке (+10,8%) и Самаре (+14,6%).

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка:

«По итогам первого квартала отмечено снижение средних ставок аренды в России на 10–12%. Основным фактором стала общая тенденция роста предложения, которое увеличилось примерно на 16% по всей стране. Особенно значительно увеличились объемы предложения в крупных городах, включая Москву (+13%), Казань и Екатеринбург (более +30%). Исключением оказался Санкт-Петербург, где объем предложений остался прежним.

Традиционно аренда демонстрирует колебания в зависимости от сезона. Весной-летом стоимость долгосрочной аренды снижается практически повсеместно, за исключением туристических направлений, таких как Сочи, Пятигорск и Зеленоградск, где цены продолжают расти».

Методология

Аналитики Домклик рассмотрели данные витрины Домклик по аренды в городах России на начало и конец первого квартала 2025 года (январь-март). В выборке участвовали как крупные города, так и небольшие населённые пункты.

На основе этих данных аналитики вычислили разницу в медианной стоимости аренды за период с начала января 2025 года по конец марта 2025 года и выделили областные центры российских регионов, в которых снизились цены за указанный временной промежуток. Дополнительно аналитики рассчитали ценовую динамику в крупных областных и курортных городах.