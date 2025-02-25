АО «Транснефть – Прикамье» ввело в эксплуатацию новые фильтры-грязеуловители на производственном объекте в Татарстане

АО «Транснефть – Прикамье» завершило строительство нового узла вертикальных фильтров-грязеуловителей (ФГУ) на нефтеперекачивающей станции (НПС) Альметьевского районного нефтепроводного управления. Объект расположен в Республике Татарстан.

Модернизация производственной инфраструктуры выполнялась в соответствии с программой развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов на 2024 год с целью поддержания высокого уровня безопасности эксплуатации оборудования.

На территории НПС-3 был смонтирован новый узел ФГУ, состоящий из 2 вертикальных фильтров-грязеуловителей и 5 подземных шиберных задвижек. Также проведено обустройство системы дренажа от узлов ФГУ. Пропускная способность каждого фильтра-грязеуловителя составляет 2,5 тыс. куб. м нефти в час, тонкость фильтрации - 8 мм. Срок службы рассчитан на 30 лет.

Фильтры-грязеуловители предназначены для очистки нефти от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующейся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистрального нефтепровода. Наличие шиберных задвижек до и после каждого фильтра-грязеуловителя позволяет производить их обслуживание, не останавливая перекачку нефти.

Замена оборудования, отработавшего нормативный срок, способствует бесперебойной и безаварийной работе нефтепровода при любых режимах перекачки, поддерживает высокий уровень промышленной безопасности, а также повышает эффективность очистки нефти от посторонних веществ.

Работы проводились в условиях действующего производства. Устаревшее и выработавшее свой эксплуатационный ресурс оборудование было демонтировано.

По окончании строительно-монтажных работ выполнено комплексное опробование установленного оборудования, узел ФГУ подключен к системе МН Набережные Челны – Альметьевск. Технические характеристики оборудования полностью обеспечивают проектную производительность магистрального трубопровода.