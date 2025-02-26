АО «Транснефть – Прикамье» передало экземпляры фильма «Неизвестная война» в Духовное управление мусульман Республики Татарстан

АО «Транснефть – Прикамье» пополнило фонд Духовного управления мусульман Республики Татарстан сборником уникальных документальных фильмов «Неизвестная война». Передача состоялась в рамках встречи генерального директора предприятия Олега Балабанова с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным.

Многосерийная документальная лента о Великой Отечественной войне состоит из двадцати историко-публицистических фильмов, отличающихся максимальной исторической достоверностью и соответствием реальным событиям 1941-1945 годов.

Тиражирование и распространение подобных исторических материалов способствует изучению отечественной истории и противодействию попыткам ее искажения, сбережению памяти о подвигах, воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности.

«Сегодня очень важно, чтобы сериал стал доступным как можно более широкой зрительской аудитории. Правда, показанная в киноленте, позволяет нам снова ощутить гордость за бессмертный подвиг народа и проникнуться стремлением к беспристрастной исторической истине», - сказал генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

Распространение фильма «Неизвестная война» на отечественную и зарубежную аудиторию ПАО «Транснефть» поддерживает с 2011 года. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе компании были изготовлены тысячи экземпляров фильма на цифровых носителях на русском и английском языках.