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«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне

«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне

Фото: пресс-служба билайна

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Мобильный оператор билайн запускает акцию «Весенние выгодные комплекты». Выбери смартфон с выгодой до 10 000 рублей от его розничной цены в комплекте с бонусными рублями и дополнительными товарами: аксессуаром, страховкой, билайн ТВ или настройками.

В интернет-магазине и офисах продаж билайна в рамках акции доступны популярные модели смартфоны брендов Infinix, TECNO, Xiaomi, Samsung, Realme и Honor. Особое внимание заслуживает предложение на современный смартфон Infinix HOT 40i 128 ГБ с выгодой 50% при покупке с услугами связи и аксессуаром в билайне. Это идеальный выбор для тех, кто стремится оставаться на связи, пользуясь последними достижениями технологий по максимально выгодной цене.

Как принять участие в акции:

  1. Выбрать телефон из списка на странице акции «Весенние выгодные комплекты».
  2. Пополнить баланс, оплатив услуги связи, и получить бонусные рубли на свой номер.
  3. Добавить в свой комплект выбранный дополнительный товар или услуги.

В чем плюсы этого предложения? Рассмотрим на примере с Infinix HOT 40i 128 ГБ.

Вы получите новый современный смартфон с объемом памяти 128 Гб. Его быструю работу обеспечивает 8 Гб оперативной памяти, а батареи на 5000 мАч хватит для длительного использования. У Infinix HOT 40i есть основная камера на 50 Мп и вспомогательная на 0,2 Мп. Они хорошо справляются со снимками, в том числе и ночью, благодаря особому режиму Super Night Mode.

Следуя условиям акции для данного смартфона, нужно оплатить услуги связи на 5500 рублей. Денежные средства будут доступны на балансе вашего номера, и вы сможете их потратить на услуги связи. В результате можно на время забыть о пополнении баланса.

Третье условие акции — потратить 500 рублей на дополнительные товары. Можно добавить их к стоимости защитной пленки, чтобы уберечь экран от царапин, или вложить их в покупку другого необходимого гаджета, например умных часов или колонки, которые будут так актуальны во время активного отдыха на природе. Список дополнительных товаров, доступных к покупке в рамках акции в офисах билайна, достаточно широкий. С ним можно ознакомится в правилах акции. Если вы совершаете покупку интернет-магазине билайна, то в комплект вместе со смартфоном и услугами связи вы получаете наушники Gal TW-2990.

Готовься к летнему отдыху с весенними акциями билайна. Предложение действует до 25 апреля 2024 года.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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