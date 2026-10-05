За махинации на 114 млн в Татарстане ответят бывшие главы строительной фирмы

В Татарстане перед судом предстанут бывший учредитель и два экс-директора строительной организации. Их обвиняют в уклонении от налогов и подделке платежных документов. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по республике.

По версии следствия, с 2020 по 2021 год эти люди вносили в декларации и другие бумаги ложные данные о сделках с пятью контрагентами. Это позволило им не заплатить НДС и налог на прибыль на сумму свыше 114 млн рублей.

Чтобы создать видимость сотрудничества, фигуранты изготовили поддельные платежные распоряжения. На их основании со счетов компании контрагентам перечислили более 570 млн рублей.

Часть ущерба во время расследования возместили. По ходатайству следствия суд арестовал имущество организации на сумму более 110 млн рублей.