Экономика
· Служба новостей

ВТБ: число активных пользователей СБП выросло в 6 раз

Количество активных пользователей, регулярно совершающих оплату через СБП по QR-коду, выросло в 6 раз с начала года, превысив 900 тысяч человек. В результате, их аудитория превысила число клиентов, регулярно использующих PAY-сервисы.

Платежный сервис СБП выступает как альтернатива ушедшим из России бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. По итогам ноября клиенты ВТБ совершили более 2 млн платежей через СБП, объем операций превысил 5 млрд рублей. С начала года эти показатели выросли в шесть и четыре раза соответственно.

Рост спроса клиентов, которые используют платежи через СБП, связан с возможностью проводить оплату без применения карты. Сегодня операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок уже становятся привычным способом совершать ежедневные транзакции. По оценкам аналитиков ВТБ, к концу года на российском рынке доля платежей СБП может составить порядка 5% карточных платежей, а к концу 2023 года – увеличится вдвое.

«Россияне заменили ушедшие из страны зарубежные сервисы оплаты и все активнее совершают платежи через СБП в торговых точках. Их объем уже достиг 5 млрд рублей. О полном восстановлении объемов до значений прошлого года говорить пока рано. Но сейчас оплата через СБП по числу активных пользователей уже обогнала операции по PAY-сервисам, хотя число и объем операций по токенизированным картам пока кратно выше. Несмотря на то, что доля c2b-платежей на российском рынке составляет 5%, в 2023 году она может увеличится вдвое – до 10%. Для торговых предприятий c2b-платежей через СБП тоже выгодны – при проведении комиссия за эквайринг существенно ниже», – прокомментировал Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Клиенты могут воспользоваться как классическим способом оплаты с помощью QR-кода на POS-терминалах или в интернете, так и оплатой по платежной ссылке.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. В сентябре в интернет-банке появились C2B-платежи через СБП. С ноября клиенты банка могут оплачивать через СБП по QR-коду с кредитных «карт возможностей», текущих и накопительных счетов. Ранее оплата товаров и услуг была доступна только с дебетовых карт.

Следующая новость ↓

Популярное

Стало известно, какие подарки заслуживают казанцы в 2023 году

Новости России

день назад

Генерал Гурулев призвал россиян приготовиться к ударам ВСУ по всей стране

Полезное

5 часов назад

Социальные проекты Банка ЗЕНИТ в Татарстане наградили премией RETAIL FINANCE

https://egeturbo.ru/

Новости России

день назад

"Увидели валенки впервые, теперь не снимают": жители татарской деревни спасли замерзающих на трассе дальнобойщиков из Турции

Редакция помогает

2 дня назад

Фрикаделек нет, но мебель найдете: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею

Профи - уроки игры на губной гармошке

Новости мира

день назад

"Судный день" для Украины: Россия в ближайшее время пойдет в крупное наступление

Новости мира

день назад

В Польше заявили, что Зеленский уже продал Украину Дуде за спасение после победы России

Новости России

день назад

В Херсоне "благодарные пациенты" и коллеги сдали СБУ дантистов, которые лечили весь город

Общество

день назад

Одни рискуют жизнью каждую секунду, а другие держат пятую точку в теплом "Казань Экспо": мобилизованные из Татарстана пожаловались на несправедливость с выплатами

Происшествия

3 часа назад

"Младшему сыну еще нет двух лет": в Татарстане простились с еще одним погибшим на Украине мобилизованным - Сергеем Софьиным
Общество
4 часа назад

Снова маски и не только: в Татарстане ввели ограничения из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ

Снова маски и не только: в Татарстане ввели ограничения из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ

Экономика

57 минут назад

Русский миллиардер из-за санкций решил купить два Maybach — один на запчасти

Экономика

час назад

ВТБ: число активных пользователей СБП выросло в 6 раз

Новости России

час назад

ВСУ нанесли по Донецку самый мощный с 2014 года удар

Здоровье

2 часа назад

Пять «зимних» совета врача «СберЗдоровья»

Сбивший и бросивший на дороге бабушку с внуком иностранец в Казани будет выдворен из России

Новости мира

2 часа назад

Washington Post: Запад начал готовиться к Судному дню для Украины

Новости России

3 часа назад

Вернувшийся в РФ из американской тюрьмы Виктор Бут заявил, что хочет поехать на Украину в зону военной спецоперации

Общество

4 часа назад

«Сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше»: воюющий татарстанский депутат Шарафиев вышел на связь из зоны СВО
Стало известно, будут ли вводить масочный режим в общественном транспорте в Татарстане