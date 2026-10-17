Товарооборот Татарстана с Индией превысил миллиард долларов

Объём товарооборота между Татарстаном и Индией за первые шесть месяцев года перевалил за миллиард долларов. Такие данные привёл Раис республики Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума TIME в Казани. По его оценке, партнёрские связи республики и Индии за последнее время заметно укрепились.

Форум принимает столица Татарстана второй год подряд. Он стал удобной площадкой, где представители деловых кругов, эксперты и официальные лица двух стран обсуждают конкретные шаги по расширению экономического взаимодействия.

Заметным шагом вперёд стала международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели. Её итоги показали: сотрудничество переходит на новый уровень, а акцент смещается с обычной торговли к промышленной интеграции и совместным производственным цепочкам с добавленной стоимостью. Среди перспективных направлений Минниханов назвал локализацию выпуска авиационной техники, цифровые проекты, а также партнёрство в металлургии, химии и фармацевтике.

Пока основу взаимной торговли составляют сырьё и товары первичного сектора. Однако сейчас, как отметил Раис, складываются условия для более плотной работы в производстве, инвестициях и технологиях. У Татарстана уже есть опыт взаимодействия с отдельными штатами и муниципальными образованиями Индии — это хорошая база для дальнейшего расширения партнёрства.