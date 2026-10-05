Экономика

Суд отказал КУМЗ во взыскании 4,8 млрд рублей с торгового дома Русала

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ) в иске к АО "Объединенная компания Русал - торговый дом". Как следует из данных картотеки суда, предприятие требовало взыскать 4,8 млрд рублей из-за завышенной стоимости алюминиевого сырья. Судебный акт принят в закрытом судебном заседании.

Иск КУМЗ подал для возмещения суммы переплаты за поставки алюминия, а также ради снижения цен на сырье в будущем. По мнению истца, ответчик продает продукцию в другие страны дешевле, чем на внутреннем рынке, нарушая тем самым торговый паритет. Кроме того, завод считает, что "Русал" не выполняет требования Федеральной антимонопольной службы от 2022 года. В "Русале" иск назвали необоснованным. Об отказе в иске сообщил ТАСС.

КУМЗ — одно из градообразующих предприятий Каменска-Уральского Свердловской области. Завод выпускает алюминиевый прокат для разных отраслей промышленности, включая авиационную и автомобилестроительную.

"Русал" — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Крупнейший акционер компании с долей 56,88% — холдинг "Эн+", основанный Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций, free float составляет 17,6%.

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