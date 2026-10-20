СберИндекс: у границы Казанской агломерации траты оказались скромнее

Самые низкие средние безналичные расходы в Татарстане за 2024 год зафиксированы в Тюлячинском районе — 16,8 тыс. рублей в месяц. По этому показателю муниципалитет занял последнее место в республике и восьмое снизу среди 1 904 городов и районов России. Данные приводит открытая статистика «СберИндекса».

Рядом с ним по уровню трат оказались еще два района, которые также граничат с Казанской агломерацией. Атнинский расположился десятым с конца, Апастовский — двенадцатым. Разрыв заметен на фоне стратегии развития агломерации, опубликованной в апреле 2025 года.

В саму агломерацию включили Казань и пять районов: Зеленодольский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Лаишевский и Пестречинский. К 2050 году население этой территории должно увеличиться на полмиллиона человек — до 2,2 млн. В Лаишевском районе численность жителей планируют более чем удвоить, а число рабочих мест — увеличить в 4,2 раза. Население Верхнеуслонского района должно вырасти в 3,6 раза, до 62,7 тыс. человек.

Стартовые условия в документе описаны без прикрас: примерно в половине населенных пунктов нет автобусного сообщения, четверть дорог не имеет твердого покрытия, а 90% семей передвигаются на машине. Второй пояс составили девять районов, которые соседствуют с агломерацией, но не входят в нее: Арский, Атнинский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский, Алексеевский, Спасский, Камско-Устьинский, Апастовский и Кайбицкий.