Экономика

СберИндекс: у границы Казанской агломерации траты оказались скромнее

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
СберИндекс показал, что районы у границы Казанс...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Самые низкие средние безналичные расходы в Татарстане за 2024 год зафиксированы в Тюлячинском районе — 16,8 тыс. рублей в месяц. По этому показателю муниципалитет занял последнее место в республике и восьмое снизу среди 1 904 городов и районов России. Данные приводит открытая статистика «СберИндекса».

Рядом с ним по уровню трат оказались еще два района, которые также граничат с Казанской агломерацией. Атнинский расположился десятым с конца, Апастовский — двенадцатым. Разрыв заметен на фоне стратегии развития агломерации, опубликованной в апреле 2025 года.

В саму агломерацию включили Казань и пять районов: Зеленодольский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Лаишевский и Пестречинский. К 2050 году население этой территории должно увеличиться на полмиллиона человек — до 2,2 млн. В Лаишевском районе численность жителей планируют более чем удвоить, а число рабочих мест — увеличить в 4,2 раза. Население Верхнеуслонского района должно вырасти в 3,6 раза, до 62,7 тыс. человек.

Стартовые условия в документе описаны без прикрас: примерно в половине населенных пунктов нет автобусного сообщения, четверть дорог не имеет твердого покрытия, а 90% семей передвигаются на машине. Второй пояс составили девять районов, которые соседствуют с агломерацией, но не входят в нее: Арский, Атнинский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский, Алексеевский, Спасский, Камско-Устьинский, Апастовский и Кайбицкий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Забудьте про сухие котлеты и отдельный гарнир: турецкий ужин из фарша и картошки готовится в одной форме

Интересное в Казани

15 часов назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов

чем потравить пауков в частном доме

Кулинария

день назад

Капусту больше не отправляю в суп: делаю из неё пиццу, которую просят повторить

Кулинария

день назад

Фарш больше не превращаю в котлеты и тефтели: заворачиваю его в рисовую бумагу и получаю хрустящие рулетики с сочной начинкой

восстановление данных уфа в Уфе

Кулинария

день назад

Забудьте про долгую раскатку теста: сербская гибаница с сыром получается пышной даже у новичков

Не у нас

19 часов назад

Нугуманова сняла завесу тайны с помолвки с хоккеистом «Локомотива»

Кулинария

день назад

В СССР хозяйки добавляли соду в чай: зачем это делали и стоит ли повторять

Не у нас

19 часов назад

Создан сплав, который выдерживает 100 часов при температуре 1,1 тыс. градусов
Лайфхаки
20 минут назад

3 правила осенней обрезки гортензии для крупных шапок летом

Когда и как обрезать гортензию осенью, чтобы не...

Кулинария

час назад

Забудьте про обычные сладкие пироги: греческая бугаца с нежным кремом получается как из дорогой кондитерской

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов заслушал доклады о защите критически важных объектов

Кулинария

4 часа назад

Курицу больше не тушу в сливках и сметане: готовлю грузинское чахохбили по старинному принципу, и мясо получается нежнейшим

Кулинария

8 часов назад

Итальянский пирог «12 ложек» стал настоящим открытием: готовлю без весов и миксера, а тесто получается пышным и нежным
Ремонт судебных участков Татарстана получит бол...
Новости Татарстана
5 часов назад

Ремонт судебных участков Татарстана получит более 1,3 млрд рублей за пять лет

Кулинария

9 часов назад

Забудьте про обычную шарлотку: итальянский яблочный пирог с молоком получается нежным, как облако

Кулинария

11 часов назад

Итальянцы готовят пирог, который специально ломают руками: сбризолона получается рассыпчатой и ароматной

Новости Татарстана

11 часов назад

М-7 под Алабугой перекроют ночью 20 и 21 октября
Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90...
Польза
5 дней назад

Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90 руб./$ к концу следующего года